Το καρό παλτό είναι το απόλυτο fashion item του φθινοπώρου!

Tips για να το φορέσεις με τον πιο μοδάτο τρόπο!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.25 , 11:40 Τα Φαντάσματα: Η πεθερά της Μαρίνας την ακούει να μιλά με τον ποιητή!
06.11.25 , 11:33 Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει το myΘέρμανση - Πότε γίνονται οι πληρωμές
06.11.25 , 11:30 Pirelli - Formula 1 GP Βραζιλίας 2025: Η στρατηγική
06.11.25 , 11:29 «Ανώνυμη Κλήση»: Δείτε on demand το ψυχολογικό θρίλερ μέχρι τις 13/11
06.11.25 , 11:22 Άλκης Μπακογιάννης: Ο ρόλος στα Φαντάσματα κι ο έρωτας με τη «Μαρίνα»
06.11.25 , 11:17 First Dates: «Δε με πειράζει να είναι πολλά αγόρια αρκεί να μη συναντηθούν»
06.11.25 , 11:13 Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
06.11.25 , 11:11 Κίλι Σφακιανάκη: Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο»- Τα τραγούδια στο πιάνο
06.11.25 , 11:03 Η αληθινή ιστορία «Eden» στη Sunday Premiere της Nova!
06.11.25 , 10:45 Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
06.11.25 , 10:35 Σοφία Μανωλάκου: «Θα ήθελα να παρουσιάσω τηλεπαιχνίδι»
06.11.25 , 10:34 Χαρά Παππά: «Είμαστε μαζί 4 χρόνια. Θα ήθελα να παντρευτώ τον Στέφανο»
06.11.25 , 10:24 Πρεμιέρα της νέας BMW iX3 σε τουρνουά τένις στην Ελλάδα
06.11.25 , 10:17 Φάρμα - Στέλλα: «Ιδανικά θα ήθελα να είμαι με τον Δημήτρη»
06.11.25 , 10:16 Κώστας Σλούκας: «Ντρέπομαι για την εικόνα του Παναθηναϊκού»
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
Ρούλα Σταματοπούλου: Άγριο ξέσπασμα για τις νταντάδες του γιου της
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
Η Μουτίδου απαντάει για τον Γκλέτσο: «Δέχθηκα προσωπική λεκτική κακοποίηση»
Κίλι Σφακιανάκη: Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο»- Τα τραγούδια στο πιάνο
Βίντεο ντοκουμέντο - Βορίζια: Ο γαμπρός του Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ
Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
Cyber Monday vs Black Friday: Ποια μέρα έχει πραγματικά καλύτερες εκπτώσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Μοδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Το καρό είναι η νέα διαχρονική τάση του χειμώνα / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Υπάρχουν τάσεις που γυρνούν κάθε λίγα χρόνια, σχεδόν σαν εποχές. Το καρό ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία. Φέτος όμως, δεν επιστρέφει απλώς, αλλά ανανεώνεται. Οι οίκοι επανέφεραν τα καρό παλτό σε εκδοχές πιο χαλαρές, oversized, με statement ώμους, με αίσθηση πιο... «urban chic». Κάτι σαν το νέο σύμβολο αυτοπεποίθησης για τον χειμώνα.

Business casual outfits: Δημιουργήστε το πιο πετυχημένο look για το γραφείο

Το συναντάς σε αποχρώσεις γήινες μπεζ, γκρι, καφέ  αλλά και σε απρόσμενους συνδυασμούς, όπως μωβ με πράσινο ή κόκκινο με σκούρο μπλε. Είναι εκείνο το κομμάτι που δίνει στιλ χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσεις. Το ρίχνεις πάνω από ένα jean και ένα λευκό T-shirt και ξαφνικά φαίνεται σα να έχεις ένα πολύ «μελετημένο» outfit.

 

 

Το καρό παλτό στη νέα του εκδοχή

Η διαφορά φέτος είναι η διάθεση. Το styling δεν είναι αυστηρό, δεν είναι κομψό «με το ζόρι». Είναι effortless. Οι fashion editors το συνδυάζουν με αθλητικά και μάλλινες φόρμες, με chunky κασκόλ και minimal γυαλιά ηλίου. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας  κι αυτή ακριβώς είναι η μαγεία του.

Το καρό πλέον συμβολίζει ανεξαρτησία. Είναι το print που μπορεί να σταθεί στο γραφείο, στο brunch ή στον απογευματινό καφέ μετά τη δουλειά, που δεν έχεις καμία διάθεση να ντυθείς αλλά θέλεις να δείχνεις προσεγμένη.

Mοβ: Το απόλυτο «βασιλικό» χρώμα της σεζόν!

Αυτό που κάνει ένα καρό παλτό να ξεχωρίζει, είναι ότι κουβαλά προσωπικότητα, ακόμα κι αν εσύ δεν προσπαθείς να εντυπωσιάσεις. Σου δίνει αυτή τη μικρή δόση στιλιστικής ασφάλειας που χρειάζεσαι όταν όλα γύρω αλλάζουν. Όταν το φορώ, νιώθω λίγο πιο οργανωμένη, λίγο πιο...στη θέση μου. Είναι σαν το ρούχο να με βοηθά να έχω αυτοπεποίθηση μέσα στη μέρα μου.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MAÉVA (@maevawithamour)

 

Πώς να το φορέσεις χωρίς να δείχνεις «προβλέψιμη»

Το μυστικό είναι ένα. Η ισορροπία. Αν το καρό είναι έντονο, κράτα τα υπόλοιπα απλά. Αν είναι πιο ήπιο, μπορείς να παίξεις με layers και τα αγαπημένα σου αξεσουάρ. Μη φοβηθείς να το ταιριάξεις με ένα σατέν φουλάρι ή το χουχουλιάρικο κασκόλ σου για πιο κρύες μέρες. Διάλεξε αυτή τη βελούδινη στέκα που περιμένει στο μπουντουάρ σου ή το μεταλλικό κλαμερ σου για να ολοκληρώσεις το look σου.

Όσον αφορά τα ρούχα, κι εδώ οι συνδυασμοί είναι πολλοί.

Για ένα πιο chic και σύγχρονο αποτέλεσμα, επένδυσε σε έναν συνδυασμό που αποπνέει ανεπιτήδευτο στιλ. Ένα dark-washed τζιν παντελόνι με ένα λευκό T-shirt είναι ο απόλυτος κανόνας του «less is more». Αν θέλεις βέβαια να προσθέσεις λίγη παραπάνω ένταση, δοκίμασε έναν συνδυασμό μαύρου ζιβάγκο με flare παντελόνι, για εκείνο το διαχρονικό ’70s vibe που επιστρέφει δυναμικά και χαρίζει αβίαστη κομψότητα.

 

 

Τις μέρες που προέχει η άνεσή σου, οι φόρμες με sneakers είναι η πιο cool επιλογή, αφού αποπνέουν χαλαρότητα χωρίς να δείχνουν απαραίτητα ότι μετά θα πας για την προπόνησή σου. Κι αν θέλεις να δώσεις μια πιο unexpected πινελιά στο βραδινό σου look, τόλμησε ένα mini φόρεμα με knee-high μπότες. Ο συνδυασμός είναι φρέσκος, θηλυκός και γεμάτος αυτοπεποίθηση.

Για την τελική πινελιά, θυμήσου πως το styling δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Συχνά, ένα λίγο πιο «ατημέλητο» layering χαρίζει το πιο ενδιαφέρον και επίκαιρο αποτέλεσμα. Το μυστικό είναι να δείχνεις σαν να μην προσπάθησες πολύ κι όμως, να έχεις πετύχει ακριβώς αυτό το effortless chic.

Το comeback που χρειαζόμασταν

Το καρό επιστρέφει όχι γιατί «το είπαν οι τάσεις», αλλά γιατί απλώς βγάζει νόημα. Είναι κομψό χωρίς προσπάθεια, ρετρό χωρίς να μοιάζει παλιό, ευέλικτο χωρίς να χάνει χαρακτήρα. Είναι ένα από τα λίγα κομμάτια που μπορείς να κρατήσεις για χρόνια και να το φοράς με διαφορετικό τρόπο κάθε σεζόν.

Κι αυτή ίσως να είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια στη μόδα σήμερα. Το να έχεις ρούχα που αντέχουν στο χρόνο όχι μόνο σε ύφασμα, αλλά και σε αίσθηση.

Πηγή: allyou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΡΟ,
 |
ΠΑΛΤΟ
 |
MΟΔΑ
 |
ΡΟΥΧΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top