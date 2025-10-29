Mοβ: Το απόλυτο «βασιλικό» χρώμα της σεζόν!

Tips για να το ενσωματώσεις έξυπνα στο καθημερινό σου look!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 11:27 Λευτέρης Πανταζής - Άντζελα Δημητρίου: Μαζί στην «Αθηναία»
29.10.25 , 11:15 Ψωρίαση: Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγονται
29.10.25 , 10:52 Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
29.10.25 , 10:47 Κατερίνα Καραβάτου: Ανανέωσε τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1
29.10.25 , 10:40 Η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας με παραλλαγή και φούμο στο πρόσωπο
29.10.25 , 10:39 Φάρμα: Σοβαρός τραυματισμός του Λευτέρη - Σε αναμμένα κάρβουνα η Βαλεντίνα
29.10.25 , 10:28 Μποφίλιου: Η...πληρωμένη απάντηση στα επικριτικά σχόλια του Βουλαρίνου
29.10.25 , 10:09 Euractiv: Πληρωνόταν και στη φυλακή ο χρυσαυγίτης Γιάννης Λαγός
29.10.25 , 09:57 (Love me) Tinder στο THEATRE OF THE NO: Ο έρωτας στην εποχή των αλγορίθμων
29.10.25 , 09:52 Εκείνη τραγουδίστρια, εκείνος επιχειρηματίας - Το νέο ζευγάρι της showbiz
29.10.25 , 09:46 Πάνω από 1.000.000 χρήστες εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις στο ChatGPT
29.10.25 , 09:26 Full in love η Μαριάννα Κιμούλη: Η εξομολόγηση για τον σύντροφό της
29.10.25 , 09:24 Παναθηναϊκός: «Ρίχνει ματιές στην αγορά για ψηλό!»
29.10.25 , 09:23 Nissan Sakura: Το αυτοκίνητο με τα ηλιακά πάνελ
29.10.25 , 09:22 Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Εκείνη τραγουδίστρια, εκείνος επιχειρηματίας - Το νέο ζευγάρι της showbiz
Χριστίνα Λαμπίρη: «Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο»
ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι των επιδομάτων
Μποφίλιου: Η...πληρωμένη απάντηση στα επικριτικά σχόλια του Βουλαρίνου
Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Μοδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Vogue World Hollywood 2025: Εντυπωσιακές εμφανίσεις στη γιορτή μόδας και κινηματογράφου / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το μοβ σε όλες τις αποχρώσεις του, έχει εισβάλει δυναμικά στον κόσμο της μόδας και ήδη καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στις συλλογές που κυκλοφορούν για το φθινόπωρο–χειμώνα 2025–2026. Από το λιλά και την απόχρωση του αμέθυστου έως τα βαθύτερα βιολετί και το σκούρο μοβ, αυτό το χρώμα αναδεικνύεται σε κυρίαρχο στοιχείο για φέτος τόσο σε ρούχα όσο και σε αξεσουάρ και μακιγιάζ.

Έτοιμη για την πρώτη φθινοπωρινή εκδρομή: Τι ρούχα να πάρεις μαζί!

Αν αναρωτιέσαι πώς θα το φορέσεις και πώς να το ενσωματώσεις στο προσωπικό σου στιλ ή ποια αποχρώσεις να επιλέξεις, αυτό το άρθρο είναι για σένα.

Mοβ: Το απόλυτο «βασιλικό» χρώμα της σεζόν!

Από το λιλά και την απόχρωση του αμέθυστου έως τα βαθύτερα βιολετί και το σκούρο μοβ, αυτό το χρώμα αναδεικνύεται σε κυρίαρχο στοιχείο για φέτος / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Πού το βλέπουμε ήδη

Οι σχεδιαστές έβαλαν το μοβ στις πασαρέλες με έμφαση σε παλτό, φορέματα, παντελόνια και υφάσματα που αλλάζουν τεχνοτροπία όσο το φως μεταβάλλεται. Οίκοι όπως ο Gucci, η Prada, ο Armani και ο Jil Sander πόνταραν στο μοβ για να δώσουν ένταση και προσωπική υπογραφή στα looks τους και ναι το πέτυχαν. Ειδικά η απόχρωση του αμέθυστου είναι εκείνη που ξεχώρισε τόσο στις συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνας όσο και στις προτάσεις για την επόμενη άνοιξη-καλοκαίρι. Η πρόταση των σχεδιαστών δεν περιορίζεται στα ρούχα, αλλά μπορούμε να τολμήσουμε με παπούτσια, τσάντες, καλσόν, ακόμη και το μακιγιάζ σε μοβ τόνους, όλα έχουν την τιμητική τους.

Τι σηματοδοτεί αυτό το χρώμα

Το μοβ παραδοσιακά συνδέεται με τη βασιλική κομψότητα, τη μυσταγωγία και τον πνευματικό χαρακτήρα. Στη μόδα, λειτουργεί ως statement χρώμα, αλλά όχι κραυγαλέο. Είναι ένα χρώμα που έχει δύναμη αλλά δεν «φωνάζει» δυνατά και καταφέρνει να τραβά την προσοχή με κομψότητα και βασιλική χροιά. Επίσης, το μοβ είναι ευέλικτο και μπορεί να φορεθεί σε casual ντύσιμο ή να πάρει πιο επίσημη μορφή, ανάλογα με το ύφασμα και τη γραμμή.

Mοβ: Το απόλυτο «βασιλικό» χρώμα της σεζόν!

Οι σχεδιαστές έβαλαν το μοβ στις πασαρέλες με έμφαση σε παλτό, φορέματα, παντελόνια και υφάσματα που αλλάζουν τεχνοτροπία όσο το φως μεταβάλλεται / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Πώς να το φορέσεις

Ένα μοβ κομμάτι ως πρωταγωνιστής είναι μία καλή αρχή. Αν δεν θες να «βουτήξεις» με τη μία μέσα στο χρώμα, ξεκίνα με ένα παλτό ή ένα φόρεμα σε ήπια απόχρωση και άφησέ το να τραβά τα βλέμματα. Το μοβ είναι ένα πολύ ευέλικτο χρώμα και οι συνδυασμοί του με άλλα είναι πάρα πολλοί. Το μοβ ταιριάζει υπέροχα με μαύρο,γκρι, εκρού, μπεζ, καφέ, πράσινο σκούρο, ακόμη και πορτοκαλί για έντονη αντίθεση. Επίσης, το denim λειτουργεί πάντα ως η πιο ασφαλής επιλογή για μια μοβ εμφάνιση.

Αν δεν το φοβάσαι, δημιούργησε ένα total μοβ outfit με διάφορες αποχρώσεις του χρώματος και σε διαφορετικά κομμάτια, από το ανοιχτό λιλά έως βαθύ βιολετί. Η αντίθεση τονίζει τη διάστασή του. Ξεκίνα με μερικά από τα πιο αγαπημένα αξεσουάρ στις αποχρώσεις του μοβ, όπως μία τσάντα, ένα ζευγάρι παπούτσια, γάντια ή καλσόν. Οι μικρές ποσότητες μπορούν να μεταμορφώσουν ένα neutral σύνολο. Ακόμα και το μακιγιάζ με μοβ σκιές ή μολύβι μπορεί να ολοκληρώσει την εμφάνισή σου με τρόπο κομψό τρόπο δίνοντας μία νότα πολυτέλειας στο σύνολο.

Mοβ: Το απόλυτο «βασιλικό» χρώμα της σεζόν!

Ξεκίνα με μερικά από τα πιο αγαπημένα αξεσουάρ στις αποχρώσεις του μοβ, όπως μία τσάντα, ένα ζευγάρι παπούτσια, γάντια ή καλσόν. Οι μικρές ποσότητες μπορούν να μεταμορφώσουν ένα neutral σύνολο / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Οι αποχρώσεις

Το μυστικό είναι να επιλέξεις την απόχρωση που ταιριάζει στον τόνο επιδερμίδας και στην προσωπικότητά σου. Για μία φωτεινή επιδερμίδα οι πιο ανοιχτές, ψυχρές αποχρώσεις του λιλά και της λεβάντας είναι ιδανικές. Αν έχεις μία μεσαία ή πιο ζεστή επιδερμίδα, τότε το μελιτζανί, ή ένα μοβ με κόκκινες νότες, θα αναδείξουν τον τόνο του δέρματός σου. Οι πιο σκούρες επιδερμίδες καλό θα ήταν να προτιμήσουν ένα βαθύ μοβ.

Το πιο δυνατό στοιχείο αυτής της τάσης είναι ότι δε μένει στις πασαρέλες μεταφέρεται άμεσα στη δίκη μας καθημερινότητα και πλέον το βλέπουμε σε influencers, σε street style looks και σε κάθε fashion lover που σέβεται τον εαυτό του και ξέρει και τολμά να υιοθετήσει το μοβ με θάρρος και φρεσκάδα. Το κομμάτι δεν είναι να ντυθείς στα μοβ μόνο για το show, αλλά να το εντάξεις στην γκαρνταρόμπα σου με ένα πουκάμισο, ένα παντελόνι ή το απαλό πουλόβερ.

Το μοβ είναι η φρέσκια εκδοχή του μαύρου και ταιριάζει σε πολλές εμφανίσεις, από ένα office look μέχρι ένα βραδινό outfit. Το μοβ δεν είναι απλώς μια ακόμη επιλογή, είναι το χρώμα της σεζόν. Αν θες να κάνεις μια ανανέωση στην ντουλάπα σου, άσε το μοβ να γίνει η νέα σου αγαπημένη απόχρωση και ένα χρώμα που θα σε συνοδεύει με κομψότητα, προσωπικότητα και στιλ.

Πηγή: allyou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΟΒ
 |
MΟΔΑ
 |
ΡΟΥΧΑ
 |
ΣΤΙΛ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top