Υπόθεση Χωριάτικο: Προφυλακίστηκε ο πρώην συνδικαλιστής

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του «Χωριάτικο», καθώς στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ. Με την προφυλάκισή του, ο αριθμός των κατηγορουμένων που έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι ανέρχεται πλέον σε επτά, ενώ σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία με τις απολογίες ακόμη 29 προσώπων.

Ο πρώην συνδικαλιστής φέρεται να είχε στενή συνεργασία με τον βασικό κατηγορούμενο και ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Η απόφαση για την προσωρινή κράτησή του ήρθε μετά την εξέταση των στοιχείων της δικογραφίας και την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Προφυλακιστέος ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ που εμπλέκεται στην υπόθεση του Χωριάτικου

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου προφυλακίστηκε και ο 57χρονος ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου», ενώ ο γιος του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.

«Χωριάτικο»: Τι υποστήριξε στην απολογία του ο γιος του ιδιοκτήτη

Από τους 30 κατηγορουμένους που απολογήθηκαν την προηγούμενη ημέρα ενώπιον τριών ανακριτών, οι επτά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οι υπόλοιποι 23 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο γιος του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις πράξεις που διερευνώνται. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 20.000 ευρώ και περιοριστικούς όρους.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γιος του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Το Χωριάτικο»

Στο απολογητικό του υπόμνημα φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε ουσιαστικό ρόλο στη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρειών του πατέρα του, ούτε συμμετείχε στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Μάλιστα, απέδωσε στον πατέρα του την αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία των εταιρειών, υποστηρίζοντας ότι η δική του επαγγελματική δραστηριότητα περιοριζόταν στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη σε επιχειρήσεις της οικογένειας.

«Δεν έχω εμπλοκή σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή συμπεριφορά. Ουδέποτε αναμείχθηκα ουσιαστικά στην διοίκηση ή διαχείριση των εταιρειών, ούτε είχα οποιαδήποτε πραγματική εμπλοκή στην διαχείριση ακινήτων. Την πλήρη και αποκλειστική ουσιαστική διαχείριση των εταιρειών ασκούσε ο πατέρας μου, ενώ εγώ δεν ασκούσα πραγματικά διοικητικά καθήκοντα, ούτε είχα οποιονδήποτε ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Προφυλακιστέος και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Το Χωριάτικο»

Σε άλλο σημείο του υπομνήματός του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να πρόσθεσε:

«Δε συμμετείχα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, δεν ασκούσα πραγματική διοίκηση ή έλεγχο και δεν είχα ουσιαστική γνώση ή ανάμειξη στα λοιπά εταιρικά ζητήματα».

«Χωριάτικο»: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο επιχειρηματίας

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων, ο οποίος κρίθηκε επίσης προφυλακιστέος, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί απάτης κατά την απολογία του ενώπιον της 14ης τακτικής ανακρίτριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απολογία του διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι οργανωμένο σχέδιο με σκοπό την απόκρυψη εισοδημάτων ή την πρόκληση ζημίας στο Δημόσιο.

Παράλληλα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι αλλαγές στα πρόσωπα που εμφανίζονταν στην ηγεσία των εταιρειών είχαν ως στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους.

Συνεχίζονται σήμερα οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων για την υπόθεση του Χωριάτικου

Ο 57χρονος δήλωσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, πρόθυμος να εξοφλήσει τυχόν οφειλές μέσω ρύθμισης. Ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή, εναλλακτικά, να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, επικαλούμενος προβλήματα υγείας και την ύπαρξη ανήλικου παιδιού. Ωστόσο, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

«Χωριάτικο»: Οι «αχυράνθρωποι» και ο ρόλος των περίπου 40 προσώπων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία της δικογραφίας σχετικά με τα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» για λογαριασμό του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, περίπου 40 άτομα φέρονται να εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι εταιρειών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τη δικογραφία, κυρίως ηλικιωμένοι, άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα, αλλά και κάτοικοι του εξωτερικού.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση ενός 53χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι, λόγω οικονομικών δυσκολιών και προβλημάτων αλκοολισμού, δέχθηκε να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης εννέα εταιρειών, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα 500 ευρώ ανά δεκαπενθήμερο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης η αναφορά σε 47χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο δίπλα στον βασικό κατηγορούμενο.

Ειδικότερα, μετά από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε κατάστημα της αλυσίδας στη λεωφόρο Συγγρού, φέρεται να επικοινώνησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να ζήτησε από συνεργό της να προμηθευτεί επώνυμα αρώματα και κραγιόν για τουλάχιστον δέκα δημοσίους υπαλλήλους.

«Χωριάτικο»: Σήμερα απολογούνται ακόμη 29 κατηγορούμενοι

Σήμερα, απολογούνται οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο αρχιλογιστής της Ρόδου.

Συνολικά, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 59 άτομα, σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, αναμένονται οι αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση ή την επιβολή περιοριστικών όρων στους κατηγορουμένους.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών παραμένουν σε εξέλιξη. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει δηλώσει ότι δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα πρόσωπα που θα κληθούν να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.