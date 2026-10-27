Ο Mr Χωριάτικο χορηγός χριστουγεννιάτικης γιορτής συνδικαλιστών της ΕΛ.ΑΣ.!

Τι απαντά στο Star ο πρόεδρος της Ένωσης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Mr Χωριάτικο χορηγός χριστουγεννιάτικης γιορτής συνδικαλιστών της ΕΛ.ΑΣ., προκαλώντας ανησυχίες λόγω του ποινικού του παρελθόντος.
  • Η γιορτή για τα παιδιά των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε το 2025 και η χορηγία κάλυψε το συνολικό κόστος της εκδήλωσης.
  • Ο 57χρονος επιχειρηματίας έχει συλληφθεί για υποθέσεις μαστροπείας και ξέπλυμα χρημάτων μέσω φούρνων.
  • Ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοσθένης Πάκος δήλωσε ότι δεν γνώριζαν τις παράνομες δραστηριότητες του χορηγού.
  • Η επικοινωνία με την εταιρεία έγινε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και η πληρωμή έγινε απευθείας στο θέατρο.

Χορηγός σε χριστουγεννιάτικες γιορτές συνδικαλιστικών σωματείων της αστυνομίας, εμφανίζονταν να είναι οι εταιρείες του Mr. Χωριάτικου, προκαλώντας εύλογες απορίες, καθώς πρόκειται για άνθρωπο που είχε απασχολήσει πολλές φορές τις διωκτικές αρχές.  

Χωριάτικο: Ο απότακτος αστυνομικός και οι στενοί συνεργάτες - Ο ρόλος τους

Στην εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών, το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό Σωματείο της χώρας, φιλοξένησαν μια δημοσίευση για τη γιορτή που έγινε για τα μικρά παιδιά των αστυνομικών τα Χριστούγεννα του 2025, όπως φαίνεται στα ντοκουμέντα που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο αστυνομικός συντάκτης Παναγιώτης Μπούσιος.  

Μέσα στο κείμενο ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς της εταιρεία, χορηγό της εκδήλωσης, η οποία κάλυψε το συνολικό κόστος της παράστασης».  

Ο Mr Χωριάτικο χορηγός χριστουγεννιάτικης γιορτής συνδικαλιστών της ΕΛ.ΑΣ.!

Είναι απορίας άξιο πώς οι συνδικαλιστές της αστυνομίας απευθύνθηκαν και ζήτησαν χρήματα από την συγκεκριμένη εταιρεία όταν όλοι γνώριζαν, ειδικά μέσα στην αστυνομία, ότι ο 57χρονος είχε συλληφθεί για υποθέσεις μαστροπείας και «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» μέσω των φούρνων που διατηρούσε.  

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοσθένης Πάκος έδωσε τη δική του απάντηση μιλώντας στο Star: «Δε γνωρίζαμε και δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε τις παράνομες δραστηριότητες του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Οποιαδήποτε επαφή είχαμε με την εταιρεία ήταν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και η πληρωμή για την γιορτή έγινε απευθείας στο θέατρο». 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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