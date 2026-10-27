Τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της πέρασε η Ελευθερία Ελευθερίου καθώς της διέρρηξαν το σπίτι λίγες ώρες πριν μπει μέσα σ’ αυτό.

Διέρρηξαν το σπίτι της Ελευθερίας Ελευθερίου/ φωτογραφία από NDP/ ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η τραγουδίστρια, όπως είπε σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media επέστρεφε από ταξίδι της στην Αυστραλία, πάρκαρε έξω από το σπίτι και, όπως είπε, παραλίγο να έρθει αντιμέτωπη με τους ληστές.

Η ίδια στάθηκε τυχερή, καθώς έβγαλε πρώτα τον σκύλο της από το αυτοκίνητο και μετά τις αποσκευές.

«Γύρισα σπίτι μου, με τζετ λαγκ από την Αυστραλία και αντίκρισα αυτό που αντίκρισα. Για κακή του τύχη, γιατί ήταν ένας, έγινε την ώρα που έμπαινα στο σπίτι. Έγινε το βράδυ, περίπου στις 10 η ώρα, τον είδαν και κάποια παιδιά απέναντί μου που γυρόφερνε το μπαλκόνι μου με το φωτάκι του» δήλωσε η τραγουδίστρια και πρόσθεσε:

Μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία βίωσε η Ελευθερία Ελευθερίου, καθώς έπεσε θύμα διάρρηξης στο σπίτι της, την ώρα που επέστρεφε από ταξίδι της στην Αυστραλία.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι πέρασε αρκετές ώρες στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου, προκειμένου να καταθέσει όσα γνώριζε για το περιστατικό, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, είχε σημειωθεί ακόμη μία διάρρηξη στη γειτονιά νωρίτερα την ίδια ημέρα.