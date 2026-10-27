Μαραθώνιες οι απολογίες των κατηγορούμενων για την υπόθεση της Pizza Fan / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαφορετικές εκδοχές για την πρακτική του «κεράσματος» και το παράνομο λογισμικό που ερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης φοροδιαφυγής της Pizza Fan παρουσίασαν στις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας και ο στενός συνεργάτης του, ο οποίος φέρεται ως «υπαρχηγός».

Ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αφορά φορολογικά αδικήματα και δήλωσε πρόθυμος να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διευθέτηση τυχόν φορολογικών οφειλών, εφόσον προσδιοριστεί με σαφήνεια το ύψος τους.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη δηλωθεί συναίνεση για την απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων χρημάτων, προκειμένου να καλυφθούν οι φορολογικές απαιτήσεις του Δημοσίου, χωρίς να χρειαστεί να αναμένεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

«Αρνούμαι την κατηγορία. Όλες οι πράξεις αφορούν σε φορολογικά αδικήματα και σε καμία περίπτωση σε εγκληματική οργάνωση. Δηλώσαμε τη συναίνεση μας για την απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων χρημάτων για την άμεση ικανοποίηση των φορολογικών απαιτήσεων του δημοσίου, χωρίς την αναμονή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση μια ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατ. σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15.000.000, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο επιχειρηματίας.

Pizza Fan: «Ήξερα για τα "κεράσματα", αλλά ήμουν αντίθετος», λέει ο στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη

Στο ζήτημα του λεγόμενου «κεράσματος», ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φέρεται να παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως ορισμένοι καταστηματάρχες χρησιμοποιούσαν παράνομα την πρακτική. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι μέσω του κοινού κέντρου παραγγελιών υπήρχε δυνατότητα ελέγχου των εσόδων, καθώς το ποσοστό που λάμβανε η εταιρεία εξαρτιόταν από τα ποσά που δήλωνε κάθε κατάστημα.

Ωστόσο, διαφορετική ήταν η θέση του στενού συνεργάτη του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του, είχε εικόνα για τη διαδικασία του «κεράσματος», αλλά ήταν αντίθετος και είχε εκφράσει τη διαφωνία του.

Ο συνήγορος του δεύτερου κατηγορουμένου κ. Αλετράς, υποστήριξε ότι ο εντολέας του αρνείται πλήρως τις κατηγορίες. Όπως ανέφερε, γνώριζε ότι υπήρχε το επίμαχο λογισμικό, ωστόσο δεν είχε πρόσβαση σε αυτό και τα καθήκοντά του δεν σχετίζονταν με τη χρήση του.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο εντολέας του εργάζεται στην εταιρεία εδώ και 30 χρόνια, με αρμοδιότητα την εύρυθμη λειτουργία της, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος του περιορίζεται στις υπαλληλικές του ευθύνες.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ από την πρώτη ημέρα των απολογιών 10 κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, κατά περίπτωση, εγγύηση 5.000 ευρώ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται λογιστές, προγραμματιστής λογισμικού και ιδιοκτήτες καταστημάτων franchise.