Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχη η ηθοποιός που τον είχε καταγγείλει για βιασμό

Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDP PHOTO
Π. Φιλιππίδης: Σήμερα η απόφαση για τη μήνυση του ηθοποιού στην πρώτη καταγγέλλουσα / Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηθοποιός που κατήγγειλε τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κρίθηκε ένοχη για ψευδή καταμήνυση.
  • Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.
  • Ο εισαγγελέας είχε προτείνει την απαλλαγή της, θεωρώντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία ενοχής.
  • Η απόφαση προκάλεσε ένταση στην αίθουσα, με αντιδράσεις από το ακροατήριο.
  • Ο πρόεδρος του δικαστηρίου υπερασπίστηκε την κρίση του, τονίζοντας την ευθύνη του να αποφασίζει χωρίς εξωτερικές πιέσεις.

Ένοχη κρίθηκε η ηθοποιός που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, σε υπόθεση για την οποία ο ηθοποιός είχε αθωωθεί. Η καταδίκη αφορά τη μήνυση που είχε υποβάλει ο ίδιος σε βάρος της για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη, ενώ της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Η ετυμηγορία εκδόθηκε παρά την αντίθετη πρόταση του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την απαλλαγή της κατηγορούμενης, εκτιμώντας ότι δεν είχαν προκύψει επαρκή στοιχεία που να θεμελιώνουν την ενοχή της.

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Με την απόφαση αυτή καταγράφεται ακόμη ένα επεισόδιο στη μακρά δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, με εμφανείς διαφορετικές προσεγγίσεις που εκφράστηκαν μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχη η ηθοποιός που τον είχε καταγγείλει για βιασμό

Ένοχη κρίθηκε η ηθοποιός που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση / NDP PHOTO

«Ντροπή», φώναζαν στη δικαστική αίθουσα 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης επικράτησε ένταση στην αίθουσα. Γυναίκα από το ακροατήριο αντέδρασε δυνατά φωνάζοντας «Ντροπή!».

Ο πρόεδρος της έδρας απάντησε δημόσια στην αντίδραση, υπερασπιζόμενος τη δικαστική του κρίση. Όπως είπε: «Εγώ θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος, είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουροι ότι έπραξα κατά συνείδηση».

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Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην ευθύνη που έχει, όπως είπε, να αποφασίζει χωρίς να επηρεάζεται από το ενδεχόμενο αντιδράσεων: «Θα μπορούσα να έρθω και να πω “άσε μωρέ να μη γίνουμε θέμα”. Εγώ δε σπούδασα για να κάνω αυτό όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι ούτε και Θεός».

 


 

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