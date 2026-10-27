Π. Φιλιππίδης: Σήμερα η απόφαση για τη μήνυση του ηθοποιού στην πρώτη καταγγέλλουσα / Alpha

Ένοχη κρίθηκε η ηθοποιός που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, σε υπόθεση για την οποία ο ηθοποιός είχε αθωωθεί. Η καταδίκη αφορά τη μήνυση που είχε υποβάλει ο ίδιος σε βάρος της για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη, ενώ της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Η ετυμηγορία εκδόθηκε παρά την αντίθετη πρόταση του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την απαλλαγή της κατηγορούμενης, εκτιμώντας ότι δεν είχαν προκύψει επαρκή στοιχεία που να θεμελιώνουν την ενοχή της.

Με την απόφαση αυτή καταγράφεται ακόμη ένα επεισόδιο στη μακρά δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, με εμφανείς διαφορετικές προσεγγίσεις που εκφράστηκαν μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Ένοχη κρίθηκε η ηθοποιός που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση / NDP PHOTO

«Ντροπή», φώναζαν στη δικαστική αίθουσα

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης επικράτησε ένταση στην αίθουσα. Γυναίκα από το ακροατήριο αντέδρασε δυνατά φωνάζοντας «Ντροπή!».

Ο πρόεδρος της έδρας απάντησε δημόσια στην αντίδραση, υπερασπιζόμενος τη δικαστική του κρίση. Όπως είπε: «Εγώ θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος, είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουροι ότι έπραξα κατά συνείδηση».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην ευθύνη που έχει, όπως είπε, να αποφασίζει χωρίς να επηρεάζεται από το ενδεχόμενο αντιδράσεων: «Θα μπορούσα να έρθω και να πω “άσε μωρέ να μη γίνουμε θέμα”. Εγώ δε σπούδασα για να κάνω αυτό όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι ούτε και Θεός».



