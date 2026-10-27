Φοίβος Παπαδάκης: «Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος»

«Είμαι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Κάνω σε όλα restart», αποκάλυψε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.26 , 15:55 Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τους ηγέτες Νορβηγίας - Φινλανδίας
27.10.26 , 15:38 28η Οκτωβρίου: Μονοήμερες εκδρομές της τελευταίας στιγμής κοντά στην Αθήνα
27.10.26 , 15:37 Eurovision 2027: Αποσύρεται η Ολλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
27.10.26 , 15:00 «The Jazz Side of Mimis Plessas», 6, 7 & 8 Νοεμβρίου στο Half Note
27.10.26 , 14:44 Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχη η ηθοποιός που τον είχε καταγγείλει για βιασμό
27.10.26 , 14:39 Νάντια Κοντογεώργη: «Είμαι ευγνώμων για τους έρωτες που έχω ζήσει»
27.10.26 , 14:15 Υπόθεση «Χωριάτικο»: Εντοπίστηκαν ύποπτοι λογαριασμοί στην Ιρλανδία
27.10.26 , 14:09 Το δημόσιο μήνυμα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου για την υγεία του
27.10.26 , 14:00 Η παγίδα της διαλειμματικής νηστείας για το γυναικείο σώμα
27.10.26 , 13:47 Ζήνα Κουτσελίνη: Ζήτησε συγγνώμη στη Μαρία Αντωνά - «Σε στεναχώρησα»
27.10.26 , 13:44 Η ιστορία του Στέφανου: Σημαιοφόρος ο 14χρονος που σώθηκε από τις φλόγες
27.10.26 , 13:35 Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
27.10.26 , 13:32 Φοίβος Παπαδάκης: «Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος»
27.10.26 , 13:00 Η Μαντάμ Σούρα είδε στο μέλλον μας… 2 iPhone Duo!
27.10.26 , 12:59 «Το MEGA πρότεινε στη Φαίη Σκορδά να κάνει κάτι άλλο και το αρνήθηκε»
Καιρός: «Red Code» για την 28η Οκτωβρίου - Ακυρώνονται μαθητικές παρελάσεις
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αιτία θανάτου του είναι η «φαρμακευτική δηλητηρίαση»
Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχη η ηθοποιός που τον είχε καταγγείλει για βιασμό
Ζήνα Κουτσελίνη: Ζήτησε συγγνώμη στη Μαρία Αντωνά - «Σε στεναχώρησα»
Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο
Παπακωνσταντίνου:Η κατάσταση της υγείας του μετά τη νοσηλεία στο νοσοκομείο
Market Pass 2026: Έως 1.000 ευρώ στην πρώτη πληρωμή - Πότε θα δοθούν
Το δημόσιο μήνυμα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου για την υγεία του
«Το MEGA πρότεινε στη Φαίη Σκορδά να κάνει κάτι άλλο και το αρνήθηκε»
Συνταγή για γλυκό με φρουτένια γεύση: Φτιάξτε apple crumble
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η συνέντευξη του Φοίβου Παπαδάκη στον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Φοίβος Παπαδάκης μίλησε για την απώλεια του πατέρα του, Γιώργου Παπαδάκη, και την πικρία που ένιωθε πριν φύγει.
  • Ο Γιώργος Παπαδάκης αφιέρωσε τη ζωή του στη δημοσιογραφία και θεωρούσε το "Καλημέρα Ελλάδα" ως παιδί του.
  • Ο Φοίβος δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τηλεόραση το πρωί λόγω της απουσίας του πατέρα του.
  • Αποκάλυψε ότι είναι ελεύθερος και έχει χωρίσει με τη σύντροφό του, Αλίκη, και κάνει restart στη ζωή του.
  • Η οικογένεια ήθελε να περάσει περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί του μετά την αποχώρησή του από την εκπομπή.

Ο Φοίβος Παπαδάκης μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», για την απώλεια του πατέρα του, Γιώργου Παπαδάκη, καθώς και για τις αλλαγές που έχουν έρθει στην προσωπική του ζωή, μέσα από μία καθηλωτική συνέντευξη.

Φοίβος Παπαδάκης: Η συμβουλή του μπαμπά του που την κρατά σαν φυλαχτό

 

 

Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε συγκινημένος στον πατέρα του και τη μεγάλη αγάπη που είχε για τη δημοσιογραφία, ενώ δεν έκρυψε και την πικρία που ένιωθε ο Γιώργος Παπαδάκης το τελευταίο διάστημα της ζωής του.

«Δεν άξιζε στον άνθρωπο αυτόν να φύγει πικραμένος από τον ΑΝΤ1. Έδωσε τα πάντα. Θυμάμαι με χιόνια και καταιγίδες δεν είχε λείψει ποτέ από την εκπομπή. Μέχρι και με ένα μικρό έμφραγμα είχε κάνει εκπομπή. Ήταν πάντα παρών και ήταν η ζωή του όλη η δημοσιογραφία. Έφυγε πικραμένος διότι θεωρούσε ότι το “Καλημέρα Ελλάδα” ήταν ένα ακόμη παιδί του», αποκάλυψε ο Φοίβος Παπαδάκης.

«Εγώ το πρωί δεν μπορώ να ανοίξω τηλεόραση. Το λέω ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου. Και εγώ ως παιδί, πριν πάω στο σχολείο, θυμάμαι τώρα στο δημοτικό, ας πούμε, έβλεπα ΑΝΤ1 γιατί ήταν ένας τρόπος για να δω τον πατέρα μου. Γιατί μου έλειπε. Πολλές φορές που ήμουν πιο μικρός πήγαινα πίσω από την τηλεόραση, ξέρεις τότε οι μεγάλες οι τηλεόρασες, οι πιο χοντρές, και νόμιζα ότι είναι μέσα κάπου και χτυπούσα και έλεγα "μπαμπά βγες". Οπότε ναι, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο και ακόμα δεν έχω καταφέρει να δω τηλεόραση το πρωί. Βλέπω από το μεσημέρι και μετά», εξομολογήθηκε ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη.

Φοίβος Παπαδάκης: «Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος»

Όπως τόνισε ο Φοίβος Παπαδάκης για τον πατέρα του: «Είναι πολύ στενάχωρο όλο αυτό. Γιατί όταν σταμάτησε την εκπομπή μετά από 34 χρόνια και εμείς ως οικογένειά του είχαμε, ας πούμε την επιθυμία, να περάσουμε επιτέλους και χρόνο μαζί του. Ο χρόνος ήταν πολύ λίγος τελικά και δυστυχώς δεν ήταν και πολύ ποιοτικός, γιατί είχε και κάποια προβλήματα υγείας τα οποία επιδεινώθηκαν πολύ ραγδαία αφότου σταμάτησε την εκπομπή. Ήταν σαν να είχε χάσει ας πούμε τη φλόγα του. Δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά. Ήταν ένας άνθρωπος που τον έβλεπες μισό. Σαν να είχε χάσει το άλλο του μισό».

Φοίβος Παπαδάκης: «Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος»

Ακόμη μία αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, η οποία αφορούσε στην προσωπική ζωή του δημοσιογράφου. Αφορμή στάθηκε η ερώτηση της Ζήνας Κουτσελίνη για το εάν η μητέρα του είναι καλή πεθερά, με τον Φοίβο Παπαδάκη να αποκαλύπτει ότι έχει χωρίσει και ότι αυτό το διάστημα είναι ελεύθερος, δίνοντας την εντύπωση ότι διανύει μεγάλες προσωπικές αλλαγές στη ζωή του. 

Φοίβος Παπαδάκης: Η φωτογραφία με τον Γιώργο Παπαδάκη που συγκίνησε

«Είμαι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Ο ρόλος της ως πεθερά δεν υπάρχει πλέον. Κάνω σε όλα restart, έτσι θέλει η ζωή για να πάμε πιο μπροστά, πιο ψηλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Φοίβος Παπαδάκης με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Αλίκη Μαρία Νούση (2024) / Φωτογραφία: NDP

Ο Φοίβος Παπαδάκης με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Αλίκη Μαρία Νούση (2024) / Φωτογραφία: NDP

Ο Φοίβος Παπαδάκης δεν θέλησε να επεκταθεί στους λόγους που οδήγησαν στον χωρισμό με τη σύντροφό του Αλίκη, με την οποία είχε κάνει κοινές εμφανίσεις στο παρελθόν, αλλά ξεκαθάρισε ότι πλέον έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή.

Δείτε την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
 |
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κοντογεώργη: «Είμαι ευγνώμων για τους έρωτες που έχω ζήσει»
Celebrities & Gossip Νεα
Νάντια Κοντογεώργη: «Είμαι ευγνώμων για τους έρωτες που έχω ζήσει»
Παπακωνσταντίνου: Το Μήνυμά Για Την Κατάσταση Της Υγείας Του
Celebrities & Gossip Νεα
Το δημόσιο μήνυμα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου για την υγεία του
Ζέτα Θεοδωρακοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Ζέτα Θεοδωρακοπούλου: «Ποτέ μέσω του φύλου μου δε διεκδίκησα ένα ρεπορτάζ»
Μελέτης Ηλίας: Στη δύσκολη στιγμή πρέπει να κάνεις Πίσω
Celebrities & Gossip Νεα
Μελέτης Ηλίας: «Στη δύσκολη στιγμή πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω»
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Celebrities & Gossip Νεα
Παπακωνσταντίνου:Η κατάσταση της υγείας του μετά τη νοσηλεία στο νοσοκομείο
Δήμου: Το θέατρο, Το Μπαμπά Σ'αγαπώ & Η Συμβουλή Τουμασάτου
Celebrities & Gossip Νεα
Ναταλία Δήμου: Το θέατρο, το «Μπαμπά Σ'αγαπώ» και η συμβουλή της Τουμασάτου
Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση - Δήμητρα Κούστα: Chic εμφανίσεις σε βραδινή έξοδο στο Μαρόκο
Σάσα Μπάστα
Celebrities & Gossip Νεα
Σάσα Μπάστα: Η δεύτερη εγκυμοσύνη και τα δύσκολα παιδικά χρόνια
Φερεντίνος: Έρευνα ΕΚΑΒ για την καθυστέρηση του ασθενοφόρου
Celebrities & Gossip Νεα
Διονύσης Φερεντίνος: Έρευνα του ΕΚΑΒ για καθυστέρηση του ασθενοφόρου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top