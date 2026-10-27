Ο Φοίβος Παπαδάκης μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», για την απώλεια του πατέρα του, Γιώργου Παπαδάκη, καθώς και για τις αλλαγές που έχουν έρθει στην προσωπική του ζωή, μέσα από μία καθηλωτική συνέντευξη.

Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε συγκινημένος στον πατέρα του και τη μεγάλη αγάπη που είχε για τη δημοσιογραφία, ενώ δεν έκρυψε και την πικρία που ένιωθε ο Γιώργος Παπαδάκης το τελευταίο διάστημα της ζωής του.

«Δεν άξιζε στον άνθρωπο αυτόν να φύγει πικραμένος από τον ΑΝΤ1. Έδωσε τα πάντα. Θυμάμαι με χιόνια και καταιγίδες δεν είχε λείψει ποτέ από την εκπομπή. Μέχρι και με ένα μικρό έμφραγμα είχε κάνει εκπομπή. Ήταν πάντα παρών και ήταν η ζωή του όλη η δημοσιογραφία. Έφυγε πικραμένος διότι θεωρούσε ότι το “Καλημέρα Ελλάδα” ήταν ένα ακόμη παιδί του», αποκάλυψε ο Φοίβος Παπαδάκης.

«Εγώ το πρωί δεν μπορώ να ανοίξω τηλεόραση. Το λέω ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου. Και εγώ ως παιδί, πριν πάω στο σχολείο, θυμάμαι τώρα στο δημοτικό, ας πούμε, έβλεπα ΑΝΤ1 γιατί ήταν ένας τρόπος για να δω τον πατέρα μου. Γιατί μου έλειπε. Πολλές φορές που ήμουν πιο μικρός πήγαινα πίσω από την τηλεόραση, ξέρεις τότε οι μεγάλες οι τηλεόρασες, οι πιο χοντρές, και νόμιζα ότι είναι μέσα κάπου και χτυπούσα και έλεγα "μπαμπά βγες". Οπότε ναι, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο και ακόμα δεν έχω καταφέρει να δω τηλεόραση το πρωί. Βλέπω από το μεσημέρι και μετά», εξομολογήθηκε ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη.

Όπως τόνισε ο Φοίβος Παπαδάκης για τον πατέρα του: «Είναι πολύ στενάχωρο όλο αυτό. Γιατί όταν σταμάτησε την εκπομπή μετά από 34 χρόνια και εμείς ως οικογένειά του είχαμε, ας πούμε την επιθυμία, να περάσουμε επιτέλους και χρόνο μαζί του. Ο χρόνος ήταν πολύ λίγος τελικά και δυστυχώς δεν ήταν και πολύ ποιοτικός, γιατί είχε και κάποια προβλήματα υγείας τα οποία επιδεινώθηκαν πολύ ραγδαία αφότου σταμάτησε την εκπομπή. Ήταν σαν να είχε χάσει ας πούμε τη φλόγα του. Δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά. Ήταν ένας άνθρωπος που τον έβλεπες μισό. Σαν να είχε χάσει το άλλο του μισό».

Ακόμη μία αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, η οποία αφορούσε στην προσωπική ζωή του δημοσιογράφου. Αφορμή στάθηκε η ερώτηση της Ζήνας Κουτσελίνη για το εάν η μητέρα του είναι καλή πεθερά, με τον Φοίβο Παπαδάκη να αποκαλύπτει ότι έχει χωρίσει και ότι αυτό το διάστημα είναι ελεύθερος, δίνοντας την εντύπωση ότι διανύει μεγάλες προσωπικές αλλαγές στη ζωή του.

«Είμαι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Ο ρόλος της ως πεθερά δεν υπάρχει πλέον. Κάνω σε όλα restart, έτσι θέλει η ζωή για να πάμε πιο μπροστά, πιο ψηλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Φοίβος Παπαδάκης με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Αλίκη Μαρία Νούση (2024) / Φωτογραφία: NDP

Ο Φοίβος Παπαδάκης δεν θέλησε να επεκταθεί στους λόγους που οδήγησαν στον χωρισμό με τη σύντροφό του Αλίκη, με την οποία είχε κάνει κοινές εμφανίσεις στο παρελθόν, αλλά ξεκαθάρισε ότι πλέον έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή.

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