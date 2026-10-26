Λίλα Μπακλέση: «Λιώνει» στην αγκαλιά του μικρού της πρίγκιπα

Η τρυφερή φωτογραφία που πόσταρε

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Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Λίλας Μπακλέση στην εκπομπή «Super Κατερίνα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λίλα Μπακλέση απολαμβάνει τη μητρότητα με τον 2,5 μηνών γιο της, μοιράζοντας τρυφερά στιγμιότυπα στο Instagram.
  • Ο τοκετός της διήρκεσε 27 ώρες και γέννησε φυσιολογικά, ενώ χρειάστηκε πρόκληση λόγω διαβήτη κύησης.
  • Αναφέρει τις προκλήσεις του θηλασμού και την επιστροφή στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.
  • Ο σύντροφός της, Παναγιώτης Μαρκεζίνης, την υποστηρίζει στη νέα της ζωή ως μητέρα.

Μια από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές φάσεις της ζωής της διανύει η Λίλα Μπακλέση, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή με τον 2,5 μηνών γιο της. 

Λίλα Μπακλέση: «Γεννούσα 27 ώρες - Ο θηλασμός ήταν πιο δύσκολος»

Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο από τη νέα της καθημερινότητα. Στη φωτογραφία, η ίδια χαμογελά γλυκά στην κάμερα του κινητού της, έχοντας στην αγκαλιά της τον μικρό της πρίγκιπα, μια εικόνα γεμάτη ζεστασιά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Λίλα Μπακλέση έχει επιλέξει από την πρώτη στιγμή να μιλά για τη μητρότητα με απόλυτη ειλικρίνεια και χωρίς εξιδανικεύσεις. Πρόσφατα, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αποκάλυψε πως ο τοκετός της διήρκεσε 27 ώρες, ενώ εξομολογήθηκε πως ο θηλασμός αποδείχθηκε ακόμα πιο απαιτητικός.

Λίλα Μπακλέση: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της

Λίλα Μπακλέση: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της

«Ο τοκετός ήταν 27 ώρες. Γέννησα φυσιολογικά. Το μετά ήταν πολύ εύκολο. Εμπιστεύτηκα πάρα πολύ τον γιατρό μου», είχε δηλώσει, εξηγώντας πως χρειάστηκε να γίνει πρόκληση τοκετού λόγω διαβήτη κύησης.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τη δυσκολία που βιώνει τώρα που επιστρέφει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για τις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Η ηλικία είναι ένα συναίσθημα», στην οποία πρωταγωνιστεί: «Για μένα το πιο δύσκολο ήταν να αφήσω το μωρό, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς».

Λίλα Μπακλέση: Με τον σύντροφό της στη πρεμιέρα της «Βαλίτσας»

Στο πλευρό της βρίσκεται σταθερά ο επί χρόνια σύντροφός της, σεναριογράφος και δημοσιογράφος Παναγιώτης Μαρκεζίνης, με τον οποίο απολαμβάνουν τη νέα τους κοινή πορεία ως γονείς.

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