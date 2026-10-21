Λίλα Μπακλέση: «Γεννούσα 27 ώρες - Ο θηλασμός ήταν πιο δύσκολος»

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός που έγινε πρόσφατα μανούλα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λίλα Μπακλέση μοιράστηκε τις εμπειρίες της από τον τοκετό, ο οποίος διήρκεσε 27 ώρες και ήταν φυσιολογικός.
  • Η μητρότητα δεν ήταν προγραμματισμένη για εκείνη, αλλά ήρθε ως φυσική εξέλιξη στη ζωή της.
  • Ο θηλασμός αποδείχθηκε πιο δύσκολος από τον τοκετό, προκαλώντας της πολλές δυσκολίες.
  • Η ηθοποιός τόνισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι γονείς στην Ελλάδα χωρίς υποστηρικτικό δίκτυο.
  • Το αγοράκι της γεννήθηκε υγιές, με βάρος τρία κιλά, και οι γύρω τους παρατηρούν την ομοιότητά του με τον πατέρα του.

Η Λίλα Μπακλέση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και παραχώρησε μια εκ βαθέων συνέντευξη, συμπυκνώνοντας όλες τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τα συναισθήματά της γύρω από τον ερχομό του πρώτου της παιδιού, αλλά και τις προκλήσεις της νέας της καθημερινότητας.

Η Λίλα Μπακλέση καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα

Η ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή από την τηλεοπτική σειρά Ταμάμ, αποκάλυψε εξαρχής πως η μητρότητα δεν αποτελούσε μέρος κάποιου συγκεκριμένου ή προγραμματισμένου σχεδίου για τη ζωή της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για μια εξέλιξη που απλώς προέκυψε στη διαδρομή της και στην οποία αφέθηκε με εμπιστοσύνη, τονίζοντας παράλληλα πως με τον σύντροφό της δεν έχουν παντρευτεί, καθώς η σχέση τους βασίζεται σε μια ουσιαστική συντροφικότητα πέρα από τυπικές διαδικασίες.

Λίλα Μπακλέση: «Μου πήρε 27 ώρες για να συναντήσω αυτόν τον τύπο»

Αναφερόμενη στη διαδικασία του τοκετού, η Λίλα Μπακλέση περιέγραψε μια ιδιαίτερα απαιτητική εμπειρία που διήρκεσε συνολικά 27 ώρες: «Γέννησα φυσιολογικά. Ο τοκετός ήταν 27 ώρες. Το μετά ήταν αρκετά εύκολο. Εμπιστευόμουν πολύ τον γιατρό μου και γέννησα φυσιολογικά. Εγώ είχα διαβήτη κύησης. Περίμενα αρκετά. Προσπαθούσα να σκέφτομαι το κάθε βήμα, χωρίς να σκέφτομαι το τελικό αποτέλεσμα».

Η Λίλα Μπακλέση μιλά στην Κατερίνα Καινούργιου

Παράλληλα, ο σύντροφός της βρισκόταν συνεχώς δίπλα της, διατηρώντας μια αξιοθαύμαστη ψυχραιμία που της προσέφερε σιγουριά.

Λίλα Μπακλέση: Θέλει να... φάει την πατουσίτσα του μπέμπη της!

Όπως σημείωσε, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο γεννά μια γυναίκα, η διαδικασία αυτή χαρίζει ένα βαθύ αίσθημα ενδυνάμωσης και μεταμόρφωσης. Παρά την εξάντληση, η περίοδος μετά τη γέννα ήταν σχετικά εύκολη, ενώ το αγοράκι της γεννήθηκε υγιέστατο, με βάρος τρία κιλά, με τους γύρω τους να σχολιάζουν ήδη την ομοιότητά του με τον πατέρα του.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη δυσκολία για την ίδια δεν παρουσιάστηκε στον τοκετό, αλλά στη συνέχεια. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ο θηλασμός αποδείχθηκε μια εξαιρετικά επίπονη και απαιτητική διαδικασία, η οποία τη δυσκόλεψε περισσότερο ακόμη και από τις 27 ώρες της γέννας.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Baklesi Lila (@baklesi_lila)

Η ανάρτηση της Λίλας Μπακλέση για τη γέννηση του γιου της

Τέλος, η Λίλα Μπακλέση στάθηκε και στις κοινωνικές διαστάσεις της δημιουργίας οικογένειας σήμερα. Υπογράμμισε με αφοπλιστική ειλικρίνεια τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα νέο ζευγάρι στην Ελλάδα, όταν καλείται να μεγαλώσει ένα παιδί, χωρίς να έχει κοντά του το υποστηρικτικό δίκτυο της συγγενικής οικογένειας, αναδεικνύοντας τις καθημερινές προκλήσεις των νέων γονέων.

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ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ
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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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