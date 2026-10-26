Δημήτρης Ήμελλος: Μέχρι που να ανταμώσουμε ξανά θα σε γιορτάζουμε

Συγκινεί η αδελφή του αείμνηστου ηθοποιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.10.26 , 23:45 GNTM 7: Κόντρα των κριτών για τη φωτογραφία του Χρύσανθου!
26.10.26 , 23:30 GNTM: «Τι είναι αυτή η πόζα;» - Η σκληρή κριτική στον Γιώργο
26.10.26 , 23:18 Λίλα Μπακλέση: «Λιώνει» στην αγκαλιά του μικρού της πρίγκιπα
26.10.26 , 22:52 Το Λιμενικό Σώμα Αποκτά 7 Νέα Ταχύπλοα Τύπου Magnar
26.10.26 , 22:47 Pizza Fan: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» τους εμπλεκόμενους
26.10.26 , 22:45 Μαίρη Σταυρακέλλη: Ατύχημα για την ηθοποιό - Η ανάρτησή της
26.10.26 , 22:45 GNTM: Η Anastazja άλλαξε δωμάτιο αφήνοντας αιχμές για τη Σταυρούλα Χ.
26.10.26 , 22:27 Δημήτρης Ήμελλος: Μέχρι που να ανταμώσουμε ξανά θα σε γιορτάζουμε
26.10.26 , 22:15 GNTM 7: Ο Jean διέλυσε το σετ: «Δεν ξέρω γιατί έχω τόσα νεύρα!»
26.10.26 , 22:14 Τουρκολιβυκό: Κοινή δήλωση καταδίκης του από ΗΑΕ-Μπαχρέιν-Αίγυπτο-Κύπρο
26.10.26 , 22:14 Pirelli: «Πολύ σκληρός για να χάσει» ο Antonelli στο Όστιν
26.10.26 , 22:07 Χωριάτικο: Βαριές ποινικές διώξεις για 9 κακουργήματα στους 59 συλληφθέντες
26.10.26 , 21:52 Νέα Πέραμος: Φωτιά σε φανοποιείο -Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
26.10.26 , 21:50 GNTM Σταυρούλα: Ξέσπασε σε λυγμούς μετά τη φωτογράφιση - Τι συνέβη;
26.10.26 , 21:50 GNTM: Ο Ακύλλας άφησε τους πάντες άφωνους με τις κινήσεις του στο ring
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
«Έληξε το συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1, δεν ήθελα να συνεχίσουμε»
Μπήλιου: Εβδομαδιαίες προβλέψεις με την Πανσέληνο & τα «πυρά» του Πλούτωνα
Τζένη Θεωνά: Διασκέδαση και χορός στην πρεμιέρα του Δήμου Αναστασιάδη
Μαίρη Σταυρακέλλη: Ατύχημα για την ηθοποιό - Η ανάρτησή της
Καιρός: Σε Red Code 9 περιοχές - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα
Χωριάτικο: Στο «μικροσκόπιο» 3 γυναίκες με καταθέσεις 6.000.000 ευρώ
Βικτώρια Δέλλα: «Η μαμά μου δεν "έφυγε" εξαιτίας του καρκίνου του μαστού»
GNTM Σταυρούλα: Ξέσπασε σε λυγμούς μετά τη φωτογράφιση - Τι συνέβη;
Ελληνίδα ηθοποιός: «Θα μένω στην Κύπρο, θέλω να φύγω λίγο από την Αθήνα»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP Photo Agency
«Ραγίζουν» καρδιές τα λόγια του Δημήτρη Λάλου για τον Δημήτρη Ήμελλο / Βίντεο Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αγγελική Ημέλλου τιμά τη μνήμη του αδελφού της, Δημήτρη Ήμελλου, με ανάρτηση για την ονομαστική του γιορτή.
  • Ο Δημήτρης Ήμελλος, αγαπητός ηθοποιός, απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2024.
  • Η Αγγελική μοιράστηκε φωτογραφία τους και λόγια αγάπης στα social media.
  • Είχε προηγηθεί παρόμοια ανάρτηση για την επέτειο ενός χρόνου από την απώλειά του.
  • Η Αγγελική εκφράζει την αγάπη της και την πίστη της στον Χριστό, τονίζοντας τη σημασία του Δημήτρη στη ζωή της.

Μια ξεχωριστή και γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση έκανε η Αγγελική Ημέλλου, τιμώντας τη μνήμη του αγαπημένου της αδελφού, Δημήτρη Ήμελλου, με αφορμή την ονομαστική του γιορτή. 

Μαρία Πρωτόπαππα: Μίλησε πρώτη φορά για τον θάνατο του Δημήτρη Ήμελλου

Ο αγαπητός ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2024, παραμένει πάντα ζωντανός στη σκέψη και την καρδιά των δικών του ανθρώπων. Θέλοντας να του στείλει τις ευχές της, η αδελφή του μοιράστηκε στα social media μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με λόγια γεμάτα αγάπη και νοσταλγία:

Άγιος Παΐσιος: «Λύγισε» το Χ με την τελευταία εμφάνιση του Ήμελλου

«Αγαπημένε μου αδερφέ, μέχρι που να ανταμώσουμε ξανά όλοι μαζί με τον μπαμπά μας, εμείς θα σε γιορτάζουμε Δημήτρη της καρδιάς μας! Χρόνια παραδεισένια Δημήτρη μας στην αγκαλιά του Θεού!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Αγγελικής Ημέλλου

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Αγγελική Ημέλλου καθηλώνει με τα λόγια της. Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την απώλεια του αείμνηστου ηθοποιού, είχε προχωρήσει σε μια εξίσου σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook:

«Ένας χρόνος έκλεισε κι είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα… Σε λίγες ώρες σαν σήμερα, πήγες στον Θεό για να μας θυμίσεις ποιος είναι ο πλάστης και πατέρας μας σε γη κι ουρανό…. για να μας θυμίσεις σε ποιον χρωστάμε την ύπαρξη μας και την ανάσα μας στη ζωή… Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ μονάκριβε αδελφέ μου. Όχι γιατί ήσουν υπέροχος ηθοποιός. Αλλά γιατί είχες μέσα σου τον Χριστό που είναι η μόνη αλήθεια και το ζωντανό φως στη ζωή μας… Σ’ αγαπώ. Να μας προσέχεις».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΜΕΛΛΟΣ
 |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΕΛΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λίλα Μπακλέση
Celebrities & Gossip Νεα
Λίλα Μπακλέση: «Λιώνει» στην αγκαλιά του μικρού της πρίγκιπα
Μαίρη Σταυρακέλλη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαίρη Σταυρακέλλη: Ατύχημα για την ηθοποιό - Η ανάρτησή της
Δούκισσα Νομικού - Δημήτρης Θεοδωρίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Δούκισσα Νομικού: Οι γλυκές ευχές στον σύζυγό της για τη γιορτή του
Χρύσα Ρώπα
Celebrities & Gossip Νεα
Ελληνίδα ηθοποιός: «Θα μένω στην Κύπρο, θέλω να φύγω λίγο από την Αθήνα»
Τοιχογραφία στον Βόλο για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτιαξαν τοιχογραφία στον Βόλο με τη μορφή του
Σαλίνα Γαβαλά
Celebrities & Gossip Νεα
Starte - Σαλίνα Γαβαλά: «Για εμένα, κάθε τραγούδι είναι μια μικρή ιστορία»
Τζένη Θεωνά: Το γλέντησε στην πρεμιέρα του Δήμου Αναστασιάδη
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Θεωνά: Διασκέδαση και χορός στην πρεμιέρα του Δήμου Αναστασιάδη
Μαζωνάκης: Η οδός στη Νίκαια, οι αντιδράσεις & η απάντηση του δημάρχου
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Η οδός στη Νίκαια, οι αντιδράσεις & η ανακοίνωση του δημάρχου
Αργυρός - Νίκα: Full in love σε σπάνια βραδινή έξοδο στα μπουζούκια
Celebrities & Gossip Νεα
Αργυρός - Νίκα: Full in love σε σπάνια βραδινή έξοδο στα μπουζούκια
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top