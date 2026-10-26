Μια ξεχωριστή και γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση έκανε η Αγγελική Ημέλλου, τιμώντας τη μνήμη του αγαπημένου της αδελφού, Δημήτρη Ήμελλου, με αφορμή την ονομαστική του γιορτή.

Ο αγαπητός ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2024, παραμένει πάντα ζωντανός στη σκέψη και την καρδιά των δικών του ανθρώπων. Θέλοντας να του στείλει τις ευχές της, η αδελφή του μοιράστηκε στα social media μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με λόγια γεμάτα αγάπη και νοσταλγία:

«Αγαπημένε μου αδερφέ, μέχρι που να ανταμώσουμε ξανά όλοι μαζί με τον μπαμπά μας, εμείς θα σε γιορτάζουμε Δημήτρη της καρδιάς μας! Χρόνια παραδεισένια Δημήτρη μας στην αγκαλιά του Θεού!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Αγγελικής Ημέλλου

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Αγγελική Ημέλλου καθηλώνει με τα λόγια της. Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την απώλεια του αείμνηστου ηθοποιού, είχε προχωρήσει σε μια εξίσου σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook:

«Ένας χρόνος έκλεισε κι είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα… Σε λίγες ώρες σαν σήμερα, πήγες στον Θεό για να μας θυμίσεις ποιος είναι ο πλάστης και πατέρας μας σε γη κι ουρανό…. για να μας θυμίσεις σε ποιον χρωστάμε την ύπαρξη μας και την ανάσα μας στη ζωή… Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ μονάκριβε αδελφέ μου. Όχι γιατί ήσουν υπέροχος ηθοποιός. Αλλά γιατί είχες μέσα σου τον Χριστό που είναι η μόνη αλήθεια και το ζωντανό φως στη ζωή μας… Σ’ αγαπώ. Να μας προσέχεις».