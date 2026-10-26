Μαζωνάκης: Οι αντιδράσεις για τη μετονομασία της οδού Μάρκου Μπότσαρη σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη/ Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Η πρόθεση του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη να αντικαταστήσει την ονομασία της οδού Μάρκου Μπότσαρη με εκείνη του Γιώργου Μαζωνάκη για να τον τιμήσει μετά θάνατον, προκάλεσε αντιδράσεις. Με νέα ανακοίνωση, ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι δε θα μετονομαστεί η εν λόγω οδός με την ονομασία του αείμνηστου καλλιτέχνη.

Προηγήθηκε η σχετική διαμαρτυρία που απέστειλε σε συναρμόδιους φορείς ο Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδος.

«Ο Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδος ανέλαβε θεσμική πρωτοβουλία προς τον Δήμο Νίκαιας, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην πρόθεση αντικατάστασης της ονομασίας της οδού Μάρκου Μπότσαρη με το όνομα του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα, ο Όμιλος, επιδιώκοντας να διατηρήσει εποικοδομητικό χαρακτήρα στην παρέμβασή του, πρότεινε ως εναλλακτική λύση να τιμηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης με την ονομασία μιας ανώνυμης οδού ή άλλου δημοτικού χώρου, χωρίς να θιγεί η ιστορική τιμή του Μάρκου Μπότσαρη», αναφέρει χαρακτηριστικά σ' αυτήν.

«Να αποκαθηλωθεί ένας ήρωας, το όνομά του, όπως ήταν ο Μάρκος Μπότσαρης. είναι τουλάχιστον τραγικό. Θα μπορούσε να αλλαχθεί το όνομα ενός, μία τοπική οδός δηλαδή Πικροδάφνης, που αφορά κάτι ουδέτερο», σημείωσε ο Πρόεδρος του Ομίλου, Κωνσταντίνος Πλαπούτας στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.

«Αυτό που έκανε την ανακοίνωση ο δήμαρχος θεωρούμε ότι έχει λυθεί, αν δεν αλλάξει κάτι στη διαδρομή. Θα δούμε πάλι, αλλά και αυτό που στείλαμε στον Δήμο με την επιστολή και όλα ήμασταν κάθετοι σε αυτό, ότι οποιαδήποτε άλλη οδό ή δημοτικό χώρο, ο,τιδήποτε επιθυμείτε. Εμείς δεν ήμασταν αντίθετοι σε αυτή την κίνηση, αλλά όχι σε έναν αγωνιστή του 1821», επισήμανε ο γ.γ του Ομίλου, Αντώνης Πετμεζάς.

Η ανακοίνωση του δημάρχου Νίκαιας: Δε θα μετονομαστεί η «Μάρκου Μπότσαρη» σε «Οδό Γιώργου Μαζωνάκη»

Ο δήμαρχος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 24 Οκτωβρίου, ξεκαθάρισε πως η οδός Μάρκου Μπότσαρη στη Νίκαια θα μείνει ως έχειν.

Γιώργος Μαζωνάκης στην ταράτσα του Φοίβου, τον Οκτώβριο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«"Η Ιστορία μάς διδάσκει τα πάντα, ακόμα και το μέλλον". Σ' αυτή τη διδαχή, η Δημοτική Αρχή ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΟΤΕ να μετονομάσει την «οδό Μάρκου Μπότσαρη» σε «οδό Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκε με τη Νίκαια. Η αναγνώριση αυτού του δεσμού, δε θα μπορούσε ποτέ να παραβλεφθεί. Γι' αυτό, λοιπόν, η «τιμή» του αντιμετωπίζεται με σεβασμό και υπευθυνότητα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν κατατεθεί πολλές προτάσεις - και «πολλά» περισσότερα έχουν γραφτεί - για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να τιμηθεί η μνήμη του Γιώργου της Νίκαιας, του δικού μας Γιώργου. Όλες εξετάζονται με προσοχή, με γνώμονα τόσο τον σεβασμό προς τον ίδιο όσο και προς την πόλη μας. Αλλά κυρίως με σεβασμό ως προς την ΙΣΤΟΡΙΑ! Θέλω να διευκρινίσω, λοιπόν ότι, δεν θα μετονομαστεί η «Μάρκου Μπότσαρη» σε «Οδό Γιώργου Μαζωνάκη».

Για κάθε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση».