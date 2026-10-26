Άση Μπήλιου: «Χρόνια πολλά και στον δικό μου Δημήτρη που με αντέχει»

Οι ευχές on air για την ονομαστική γιορτή του επί 34 χρόνια συντρόφου της

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Celebrities & Gossip Νεα
Άση Μπήλιου: Οι ευχές on air στον σύντροφό της, Δημήτρη/ Stars System

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου ευχήθηκε χρόνια πολλά στον σύντροφό της Δημήτρη, που γιορτάζει σήμερα.
  • Είναι μαζί περίπου 34 χρόνια και γνωρίστηκαν στο ραδιόφωνο.
  • Ο Δημήτρης είχε κάνει πρόταση γάμου, αλλά το ζευγάρι δεν παντρεύτηκε ποτέ.
  • Η Άση εκτιμά τη σταθερότητα του Δημήτρη, ο οποίος δεν ασχολείται με την αστρολογία.
  • Η Άση Μπήλιου έχει δηλώσει ότι δεν ονειρεύεται τον γάμο, αλλά μια όμορφη σχέση.

Στους Δημήτρηδες και τις Δημητρούλες, που γιορτάζουν σήμερα, έστειλε τις ευχές της η Άση Μπήλιου κατά την έναρξη του σημερινού Stars System, όμως η μέρα είναι ξεχωριστή για την αγαπημένη αστρολόγο, καθώς σήμερα έχει την ονομαστική του γιορτή ο σύντροφός της, Δημήτρης

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«Χρόνια πολλά και στον δικό μου Δημήτρη που με αντέχει και εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα στη γιορτή σας, ανεξάρτητα από το πώς μας επηρεάζει αυτό το φεγγάρι», είπε χαρακτηριστικά.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Η Άση Μπήλιου είναι μαζί με τον σύντροφό της περίπου 34 χρόνια. Γνωρίστηκαν στο ραδιόφωνο, όταν εκείνος ήταν ακροατής στην εκπομπή της. Η ίδια έχει αποκαλύψει ότι της είχε κάνει πρόταση γάμου, αλλά το ζευγάρι δεν παντρεύτηκε ποτέ. Την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, του είχε ευχηθεί για τα γενέθλια του, στις 30 Απριλίου 2026, πάλι on air. «Ο Δημήτρης έχει γενέθλια σήμερα. Πιστεύω ότι μετά από 34 χρόνια είναι λίγο δύσκολο να μην είσαι αγαπημένος. Μαζί μεγαλώσαμε, πρακτικά», είχε πει. 

Άση Μπήλιου: H γνωριμία με τον σύντροφό της

Η αστρολόγος είχε αποκαλύψει ότι με τον σύντροφό της έγιναν πολύ γρήγορα ζευγάρι. «Από τον 3ο μήνα συγκατοικήσαμε. Στο ραδιόφωνο τον γνώρισα. Ήμουν ραδιοφωνική παραγωγός και με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει ποιο τραγούδι έπαιζα εκείνη την ώρα, επειδή του άρεσε πολύ. Μου έκανε πρόταση γάμου, αλλά δεν απάντησα ποτέ» είχει πει στην εκπομπή «Μετά τα Μεσάνυχτα», τον Μάρτιο του 2019.

Άση Μπήλιου: «Χρόνια πολλά και στον δικό μου Δημήτρη που με αντέχει»

Σε άλλο σημείο, είχε εξηγήσει πως δεν ήταν ποτέ στα όνειρά μου ο γάμος. «Ονειρευόμουν να είχα μια πολύ ωραία σχέση, όπως είχαν οι γονείς μου», είχε πει χαρακτηριστικά.

Άση Μπήλιου στο star.gr: «Οι φίλοι μου είναι η οικογένειά μου!»

«Τον χάρτη του συντρόφου μου τον γνωρίζω, όπως γνωρίζω και τον δικό μου! Όμως, δε θα μπω στη διαδικασία να κοιτάξω κάτι. Για να το κάνω θα πρέπει να μου δώσει μία αφορμή… προς το παρόν δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο!», είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή της στο star.gr, το 2019.

Ο σύντροφος της Άσης Μπήλιου ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου κι αυτό που θαυμάζει σε εκείνον είναι η σταθερότητά του. «Αυτό το στοιχείο στον δικό μου χαρακτήρα και στη δική μου ζωή λειτουργεί λυτρωτικά. Ο Δημήτρης ασχολείται με τους υπολογιστές και στην αρχή της καριέρας μου με βοήθησε πολύ. Σκέψου ότι ήμουν από τις πρώτες που έγραψα τις προβλέψεις μου σε υπολογιστή! Κατά τα άλλα, δεν ασχολείται καθόλου με την αστρολογία, ούτε εκείνος ούτε οι φίλοι μου. Το μόνο που έχω καταφέρει είναι να μάθουν τον ανάδρομο Ερμή», είχει πει πριν χρόνια η αστρολόγος σε συνέντευξή της στο περιοδικό People.

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