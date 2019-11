Άση Μπήλιου στο star.gr: «Οι φίλοι μου είναι η οικογένειά μου!»

Καλημέρα! Και αποχαιρετάμε τη Verka και υποδεχόμαστε την Άση.. κάπως έτσι τέλος πάντων θα σας υποδεχτώ σήμερα στις 2:00 μμ στο Σαββατιάτικο ραντεβού μας στο @starchanneltv στο stars system! Μια εκπομπή αφιερωμένη σε γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους και που έπρεπε να ξεπεράσουν πολλά δύσκολα μέχρι να τα καταφέρουν! Αυτό είναι το θέμα μας με την @angela_tikis ! Φυσικά θα μάθετε για την εβδομάδα που έρχεται τις προβλέψεις μου ανά δεκαήμερο! Τα λέμε σε λίγο λοιπόν στις 2:00 μμ! Hairstyling @manos_aslanis Styling @ntotsikasnassos @ezindrou με υπέροχα @matfashion και σκουλαρίκι που τα σπάει από την ταλαντούχα @funk_da_queen !make up μόνο με mac cosmetics!

A post shared by @ asibiliou on Mar 9, 2019 at 12:44am PST