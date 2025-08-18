Τζέισον Στέιθαμ: Απολαμβάνει -ξανά- τις διακοπές του στην Αντίπαρο!

Η φωτογραφία με καπέλο και γυαλιά ηλίου

Πηγή: Φωτογραφίες AP Images/Instagram
Δείτε βίντεο από το Mega για τις παλιότερες διακοπές του Τζέισον Στέιθαμ στην Αντίπαρο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός Τζέισον Στέιθαμ φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελλάδα, καθώς την επέλεξε και φέτος για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών.

Τζέισον Στέιθαμ: Απολαμβάνει -ξανά- τις διακοπές του στην Αντίπαρο!

Μετά την επίσκεψή του στην Αντίπαρο το καλοκαίρι του 2024, όπου είχε φωτογραφηθεί με τη σύντροφό του, Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι, και την κόρη τους, ο ηθοποιός επέστρεψε στο αγαπημένο του κυκλαδίτικο νησί.

Τζέισον Στέιθαμ: Νέα επίσκεψη στην Αντίπαρο

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση της Άρτεμις Αστεριάδη στα social media, ο Τζέισον Στέιθαμ βρέθηκε ξανά στην Αντίπαρο.

Η ανάρτηση της Άρτεμις Αστεριάδη

Στην κοινή τους φωτογραφία που πόσταρε στο Instagram το μοντέλο και παρουσιάστρια, ο ηθοποιός εμφανίζεται χαμογελαστός, αν και προσπαθεί να διατηρήσει την ανωνυμία του φορώντας καπέλο και γυαλιά ηλίου. Αυτή η εικόνα επιβεβαιώνει την επιστροφή του στο νησί, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη φήμη της Αντιπάρου ως αγαπημένου προορισμού για διεθνείς προσωπικότητες.

Η αγάπη του ζευγαριού για την Ελλάδα

Η σύντροφος του Στέιθαμ, το πασίγνωστο μοντέλο Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι, είχε συμβάλει πέρυσι στη διεθνή προβολή της Ελλάδας, καθώς είχε ανεβάσει μια σειρά φωτογραφιών από τις διακοπές τους στην Αντίπαρο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Με περισσότερους από 20 εκατομμύρια followers, η δημοσίευσή της λειτούργησε ως μια... άκρως αποτελεσματική διαφήμιση για τον ελληνικό τουρισμό.

Τζέισον Στέιθαμ: Απολαμβάνει -ξανά- τις διακοπές του στην Αντίπαρο!

Η επαναληπτική επίσκεψη του Τζέισον Στέιθαμ στην Αντίπαρο υπογραμμίζει την αφοσίωσή του στο νησί και την ομορφιά του. Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη φετινή του επίσκεψη, όπως το πότε ακριβώς βρέθηκε στο νησί ή αν τον συνόδευε η οικογένειά του, η παρουσία του και μόνο αποτελεί μια θετική διαφήμιση για τον ελληνικό τουρισμό.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rosie HW (@rosiehw)

Η Ρόζι αγαπάει τον Τζέισον στην Αντίπαρο!
