Τα πόσα έκλεισε η εκπρόσωπός μας στην περασμένη Eurovision;

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε η Klavdia στην εκπομπή Καλοκαιρινό Ραντεβού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ως το άλλο του μισό χαρακτήρισε ο Oge την Klavdia με αφορμή τα σημερινά της γενέθλια, κάνοντας μια ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

Klavdia: Οι ευχές του συντρόφου της Oge για τα γενέθλιά της!

Ο ράπερ δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με το ζευγάρι να ποζάρει αγκαλιά με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα. 

Klavdia: Έχει ίδια μέρα γενέθλια με τον σύντροφό της - Η ανάρτησή της

Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, η τραγουδίστρια έκλεισε τα 23 της χρόνια, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση που έκανε ο σύντροφός της στα social media.

«Περισσότερη ζωή. Χρόνια πολλά στο άλλο μου μισό», έγραψε ο Oge στην εικόνα που μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers του.

Δείτε την ανάρτησή του Oge

Δείτε την ανάρτησή του Oge /Φωτογραφία Instagram

Πρόσφατα, η Klavdia αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και συγκεκριμένα στο ενδεχόμενο συγκατοίκησης με τον Oge, τονίζοντας πως προς το παρόν μένει στο πατρικό της και δεν έχει γίνει κάποιο βήμα προς τη συγκατοίκηση. 

Klavdia: Οι αναρτήσεις του συντρόφου της, OGE, από την Ελβετία

Μιλώντας στην εκπομπή Καλοκαιρινό Ραντεβού, που προβλήθηκε την Πέμπτη 31 Ιουλίου, η τραγουδίστρια διέψευσε δημοσίευμα που ανέφερε πως ήδη ζει με τον ράπερ, ξεκαθαρίζοντας ότι αφήνει τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά. «Δεν έχω συγκατοικήσει ακόμα με τον Oge. Αφήνομαι στη ροή των πραγμάτων. Θα το δούμε, όλα πηγαίνουν πολύ καλά, αλλά μένω ακόμα στο σπίτι μου. Στο μέλλον θα δούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Klavdia: Οι ευχές του συντρόφου της Oge για τα γενέθλιά της!

Η Klavdia έχει τονίσει επίσης σε άλλη συνέντευξή της, πως η διαφορά ηλικίας των 13 ετών ανάμεσά σε εκείνη και στον σύντροφό της δεν αποτελεί εμπόδιο στην επικοινωνία τους.

Back to Top