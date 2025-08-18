Klavdia: Οι ευχές του συντρόφου της Oge για τα γενέθλιά της!

Ως το άλλο του μισό χαρακτήρισε ο Oge την Klavdia με αφορμή τα σημερινά της γενέθλια, κάνοντας μια ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

Ο ράπερ δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με το ζευγάρι να ποζάρει αγκαλιά με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, η τραγουδίστρια έκλεισε τα 23 της χρόνια, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση που έκανε ο σύντροφός της στα social media.

«Περισσότερη ζωή. Χρόνια πολλά στο άλλο μου μισό», έγραψε ο Oge στην εικόνα που μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers του.

Δείτε την ανάρτησή του Oge /Φωτογραφία Instagram

Πρόσφατα, η Klavdia αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και συγκεκριμένα στο ενδεχόμενο συγκατοίκησης με τον Oge, τονίζοντας πως προς το παρόν μένει στο πατρικό της και δεν έχει γίνει κάποιο βήμα προς τη συγκατοίκηση.

Μιλώντας στην εκπομπή Καλοκαιρινό Ραντεβού, που προβλήθηκε την Πέμπτη 31 Ιουλίου, η τραγουδίστρια διέψευσε δημοσίευμα που ανέφερε πως ήδη ζει με τον ράπερ, ξεκαθαρίζοντας ότι αφήνει τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά. «Δεν έχω συγκατοικήσει ακόμα με τον Oge. Αφήνομαι στη ροή των πραγμάτων. Θα το δούμε, όλα πηγαίνουν πολύ καλά, αλλά μένω ακόμα στο σπίτι μου. Στο μέλλον θα δούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Klavdia έχει τονίσει επίσης σε άλλη συνέντευξή της, πως η διαφορά ηλικίας των 13 ετών ανάμεσά σε εκείνη και στον σύντροφό της δεν αποτελεί εμπόδιο στην επικοινωνία τους.