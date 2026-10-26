Xρήστος Μενιδιάτης: Η σπάνια στιγμή που ερμήνευσε τραγούδια του πατέρα του

Τραγούδησε το «πετραδάκι-πετραδάκι» του Μιχάλη Μενιδιώτη

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Ο Χρήστος Μενιδιάτης ερμηνεύει το «Πετραδάκι-πετραδάκι»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος Μενιδιάτης ερμήνευσε τραγούδια του πατέρα του, Μιχάλη Μενιδιάτη, σε μια σπάνια μουσική στιγμή στις 24 Οκτωβρίου.
  • Το κοινό απόλαυσε το γνωστό τραγούδι «Πετραδάκι» κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Χρήστου.
  • Ο Χρήστος είχε αναφέρει ότι ο πατέρας του τον προέτρεπε να ακολουθήσει τη δική του μουσική πορεία.
  • Ο Μιχάλης Μενιδιάτης, σημαντική μορφή του λαϊκού τραγουδιού, πέθανε το 2012.
  • Ο Χρήστος εμφανίζεται φέτος στο THEAMA Athens μαζί με τη Μελίνα Ασλανίδου.

Μια ιδιαίτερη μουσική στιγμή χάρισε στους θαυμαστές του ο Χρήστος Μενιδιάτης το βράδυ του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται φέτος μαζί με τη Μελίνα Ασλανίδου.

Ασλανίδου- Μενιδιάτης: Χορεύουν Stayin' Alive πριν την πρεμιέρα τους

Ο Χρήστος Μενιδιάτης ερμηνεύει το «Πετραδάκι»

Ο Χρήστος Μενιδιάτης ερμηνεύει το «Πετραδάκι»

Ο γνωστός τραγουδιστής ερμήνευσε επιτυχίες του αείμνηστου πατέρα του, Μιχάλη Μενιδιάτη, σε μια σπάνια στιγμή που ξεχώρισε από το υπόλοιπο πρόγραμμα της βραδιάς.

Το κοινό είχε την ευχαρίστηση, να απολαύσει, μεταξύ άλλων το γνωστό «Πετραδάκι», το οποίο τραγούδησε ο γιος του Μιχάλη Μενιδιάτη. Ο Χρήστος Μενιδιάτης είχε αναφερθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του για τη συμβουλή που του είχε δώσει ο πατέρας του, λέγοντάς του να χαράξει τη δική του μουσική πορεία και να μην περιοριστεί στο δικό του ρεπερτόριο.

Γι'αυτό και η κίνησή του αυτή, να ερμηνεύσει δηλαδή επιτυχίες του πατέρα του, ήταν μια ιδιαίτερη επιλογή για εκείνον. Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μενιδιώτης: «Ήταν παρότρυνση του πατέρα μου, Μιχάλη Μενιδιάτη, να μην λέω δικά του κομμάτια. Μου έλεγε ότι αν θέλεις κάτι να κάνεις, φύγε από εμένα. Μάλιστα με προέτρεπε, ούτε δικά του τραγούδια να τραγουδάω στις live εμφανίσεις μου. Μου λένε πολλοί ότι αυτό είναι λάθος».

Xρήστος Μενιδιάτης: Η σπάνια στιγμή που ερμήνευσε τραγούδια του πατέρα του

Ο αείμηστος Μιχάλης Μενιδιάτης, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή στις 21 Αυγούστου του 2012, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, ήταν μία από τις σημαντικότερες παρουσίες και φωνές του λαϊκού τραγουδιού. Άφησε πίσως του ένα πλούσιο μουσικό έργο και επιτυχίες που εξακολουθούν να ακούγονται έως και σήμερα. 

Ο Χρήστος και ο Μιχάλης Μενιδιάτης: Φωτογραφία: NDP

Ο Χρήστος και ο Μιχάλης Μενιδιάτης: Φωτογραφία: NDP

Χρήστος Μενιδιάτης: Το νέο βίντεοκλιπ με τους γιους του

Τη φετινή σεζόν, ο Χρήστος Μενιδιάτης εμφανίζεται Στο THEAMA Athens μαζί με τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Παναγιώτη Μαύρο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, επίσης, οι Εύα Μαντά, Μαρίλια και Χρήστος Χαραλαμπίδης.

 

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