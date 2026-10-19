Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του

Τα δύο μνημόσυνα, τα τραγούδια και οι κρητικοί χοροί

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19.10.26 , 11:49 Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ελληνική παροικία της Μελβούρνης τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη με δύο μνημόσυνα 40 ημερών μετά τον θάνατό του.
  • Οι ανιψιές του, Πελαγία και Γεωργία Μαζωνάκη, συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και χόρεψαν κρητικά.
  • Το πρώτο μνημόσυνο έγινε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Footscray, ενώ το δεύτερο στον Καθεδρικό Ναό «Άξιον Εστί» στο Northcote.
  • Στη μουσική εκδήλωση-αφιέρωμα συμμετείχαν ομογενείς καλλιτέχνες και πρώην παίκτης του «The Voice».
  • Η εκδήλωση διατήρησε ζωντανή τη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή.

Με δύο μνημόσυνα γεμάτα συγκίνηση και σεβασμό, ο Ελληνισμός της Μελβούρνης τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένες οι αδερφές του στο μνημόσυνο

Η ελληνική παροικία απέτισε φόρο τιμής σε έναν καλλιτέχνη που, μέσα από τη μουσική και την ξεχωριστή του παρουσία, είχε συνδεθεί στενά με τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις προσωπικές στιγμές πολλών ανθρώπων.

Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη, Πελαγία και Γεωργία

Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη, Πελαγία και Γεωργία

«Λύγισαν» η μάνα και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω από το μνήμα του

Η ανιψιές του τραγουδιστή, Πελαγία και Γεωργία Μαζωνάκη, έδωσαν το «παρών» στις εκδηλώσεις μνήμης και χόρεψαν κρητικά, χαρίζοντας μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές του διημέρου, ενώ μαζί τους ο ομογενειακός ελληνισμός της Μελβούρνης ενώθηκε για να τιμήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή.

Το πρώτο μνημόσυνο τελέστηκε το Σάββατο στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, στο Footscray, με πρωτοβουλία και διοργάνωση του Peter Diakrousi.

Συγκίνησε ο Μητροπολίτης: Ο Μαζωνάκης βοηθούσε πάντα μακριά από τα φώτα

Το δεύτερο μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στον Καθεδρικό Ιερό Ναό «Άξιον Εστί», στο Northcote, όπου ο πατέρας Φίλιππος τέλεσε την επιμνημόσυνη δέηση και ο πατέρας Γεώργιος ανέγνωσε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου.

Γιώργος Μαζωνάκης: Με δύο μνημόσυνα η Μελβούρη τίμησε τη μνήμη του τραγουδιστή

Γιώργος Μαζωνάκης: Με δύο μνημόσυνα η Μελβούρη τίμησε τη μνήμη του τραγουδιστή

Μετά την ολοκλήρωση της κυριακάτικης δέησης ακολούθησε μουσική εκδήλωση-αφιέρωμα, στην οποία συμμετείχαν ομογενείς καλλιτέχνες, ένας πρώην παίκτης του «The Voice» από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και ένα σύνολο μουσικών με μπουζούκια, που ερμήνευσαν τις μεγάλες επιτυχίες του τραγουδιστή, κρατώντας τη μνήμη του ζωντανή.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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