Με δύο μνημόσυνα γεμάτα συγκίνηση και σεβασμό, ο Ελληνισμός της Μελβούρνης τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.

Η ελληνική παροικία απέτισε φόρο τιμής σε έναν καλλιτέχνη που, μέσα από τη μουσική και την ξεχωριστή του παρουσία, είχε συνδεθεί στενά με τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις προσωπικές στιγμές πολλών ανθρώπων.

Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη, Πελαγία και Γεωργία

Η ανιψιές του τραγουδιστή, Πελαγία και Γεωργία Μαζωνάκη, έδωσαν το «παρών» στις εκδηλώσεις μνήμης και χόρεψαν κρητικά, χαρίζοντας μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές του διημέρου, ενώ μαζί τους ο ομογενειακός ελληνισμός της Μελβούρνης ενώθηκε για να τιμήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή.

Το πρώτο μνημόσυνο τελέστηκε το Σάββατο στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, στο Footscray, με πρωτοβουλία και διοργάνωση του Peter Diakrousi.

Το δεύτερο μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στον Καθεδρικό Ιερό Ναό «Άξιον Εστί», στο Northcote, όπου ο πατέρας Φίλιππος τέλεσε την επιμνημόσυνη δέηση και ο πατέρας Γεώργιος ανέγνωσε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου.

Γιώργος Μαζωνάκης: Με δύο μνημόσυνα η Μελβούρη τίμησε τη μνήμη του τραγουδιστή

Μετά την ολοκλήρωση της κυριακάτικης δέησης ακολούθησε μουσική εκδήλωση-αφιέρωμα, στην οποία συμμετείχαν ομογενείς καλλιτέχνες, ένας πρώην παίκτης του «The Voice» από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και ένα σύνολο μουσικών με μπουζούκια, που ερμήνευσαν τις μεγάλες επιτυχίες του τραγουδιστή, κρατώντας τη μνήμη του ζωντανή.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»