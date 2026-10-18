Βαθιά συντετριμμένες μη μπορώντας να συγκρατήσουν τη θλίψη τους ήταν οι δύο αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη Μαρία και Βάσω. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η Μαρία, η οποία ξέσπασε σε δάκρυα, λυγίζοντας μπροστά στην απώλεια του αγαπημένου της αδερφού.

Σπάραξε η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη στο μνημόσυνο του αδερφού της

Ο κόσμος που βρέθηκε εκεί της έδωσε μία ζεστή αγκαλιά και κουράγιο θυμίζοντάς της πόσο σημαντικός για όλους ήταν ο αδερφός της. Εκεί ντυμένοι στα μαύρα και η Βάσω, η οποία ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει πως ο αδερφός της έφυγε με τόσο άδοξο και άδικο τρόπο. Η συναισθηματική φόρτιση ήταν διάχυτη σε όλο το ναό.

Συγκλονισμένη και η Άντζελα Δημητρίου βρέθηκε στο Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να σταθεί δίπλα στην οικογένεια του τραγουδιστή: στον μπαμπά του, Μανώλη, τη μαμά του Κλειώ και τις δύο αδερφές του Μαρία και Βάσω.

Συντετριμένη στο μνημόσυνο η Βάσω

Βάλσαμο στις καρδιές της Μαρίας και της Βάσως ήταν ο επικήδειος του Μητροπολίτη στη Νίκαια που μίλησε για ένα σπουδαίο παιδί που βοηθούσε τους πάντες χωρίς να το βροντοφωνάζει,

Συγκλονισμένη η Άντζελα Δημητρίου

Αυτή η αναγνώριση της προσφοράς του και η αγάπη που εισέπραξαν από το πλήθος ήταν που έδωσαν στη Βάσω και τη Μαρία τη δύναμη να αντέξουν αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου

Eπιμέλεια: Μαλέλλη Δέσποινα