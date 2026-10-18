Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένες οι αδερφές του στο μνημόσυνο

Η Μαρία δε μπορούσε να σταματήσει να κλαίει

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία και Βάσω, ήταν συντετριμμένες στο μνημόσυνο του αδερφού τους.
  • Η Μαρία ξέσπασε σε δάκρυα, ενώ η Βάσω δυσκολευόταν να πιστέψει την απώλεια.
  • Στο μνημόσυνο παρευρέθηκε και η Άντζελα Δημητρίου, στηρίζοντας την οικογένεια.
  • Ο Μητροπολίτης αναγνώρισε την προσφορά του Γιώργου, προσφέροντας παρηγοριά στις αδερφές του.
  • Η αγάπη του κόσμου βοήθησε τις αδερφές να αντέξουν αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Βαθιά συντετριμμένες μη μπορώντας να συγκρατήσουν τη θλίψη τους ήταν οι δύο αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη Μαρία και Βάσω.  Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η Μαρία, η οποία ξέσπασε σε δάκρυα, λυγίζοντας μπροστά στην απώλεια του αγαπημένου της αδερφού.

Μητέρα Μαζωνάκη στο Star: «Δεν ακούω τίποτα, κλαίω συνέχεια»

Σπάραξε η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη στο μνημόσυνο του αδερφού της

Σπάραξε η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη στο μνημόσυνο του αδερφού της

Ο κόσμος που βρέθηκε εκεί της έδωσε μία ζεστή αγκαλιά και κουράγιο θυμίζοντάς της πόσο σημαντικός για όλους ήταν ο αδερφός της. Εκεί ντυμένοι στα μαύρα και η Βάσω, η οποία ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει πως ο αδερφός της έφυγε με τόσο άδοξο και άδικο τρόπο. Η συναισθηματική φόρτιση ήταν διάχυτη σε όλο το ναό. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένες οι αδερφές του στο μνημόσυνο

Συγκλονισμένη και η Άντζελα Δημητρίου βρέθηκε στο Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να σταθεί δίπλα στην οικογένεια του τραγουδιστή: στον μπαμπά του, Μανώλη, τη μαμά του Κλειώ και τις δύο αδερφές του Μαρία και Βάσω. 

Συντετριμένη στο μνημόσυνο η Βάσω 

Συντετριμένη στο μνημόσυνο η Βάσω 

Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένες οι αδερφές του στο μνημόσυνο

Βάλσαμο στις καρδιές της Μαρίας και της Βάσως ήταν ο επικήδειος του Μητροπολίτη στη Νίκαια που μίλησε για ένα σπουδαίο παιδί που βοηθούσε τους πάντες χωρίς να το βροντοφωνάζει, 

Συγκλονισμένη η Άντζελα Δημητρίου 

Συγκλονισμένη η Άντζελα Δημητρίου 

Αυτή η αναγνώριση της προσφοράς του και η αγάπη που εισέπραξαν από το πλήθος ήταν που έδωσαν στη Βάσω και τη Μαρία τη δύναμη να αντέξουν αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου 

Eπιμέλεια: Μαλέλλη Δέσποινα 

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