Απαρηγόρητη παραμένει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, σχεδόν 40 ημέρες μετά τον αιφνίδιο χαμό του αγαπημένου τραγουδιστή, που βύθισε στη θλίψη το πανελλήνιο και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Γ' Νεκροταφείο το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή / NDP Photo Agency Νίκος Ζότος

Η μητέρα του, Κλειώ Μαζωνάκη, σπάζοντας τη σιωπή της, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Ρίστα το βράδυ της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, περιγράφοντας με σπαρακτικό τρόπο τον αβάσταχτο πόνο της.

Την ώρα που οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να φώτιστουν πλήρως τα αίτια του θανάτου του, η ίδια εξομολογήθηκε πως αδυνατεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το μόνο που ζητά με όση δύναμη της έχει απομείνει, είναι να λάμψει η αλήθεια.

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη στο Star

«Δεν ακούω τίποτα, δεν ξέρω γιατί κλαίω συνέχεια. Δικαίωση. Τι να σας πω τώρα; Πόνο, δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση. Τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας», ανέφερε συγκινημένη η Κλειώ Μαζωνάκη.

Παράλληλα, τα αγαπημένα του πρόσωπα ετοιμάζονται για το 40ήμερο μνημόσυνο του σπουδαίου ερμηνευτή, το οποίο θα τελεστεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας.

Στο μνημόσυνο αναμένεται να δώσει το «παρών» πλήθος κόσμου, καθώς φίλοι, συνάδελφοι αλλά και αμέτρητοι θαυμαστές επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star