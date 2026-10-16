Το αντίδοτο της μέθης με μιδαζολάμη, αλλά και την προποφόλη, περιέχουν τα φιαλίδια που βρέθηκαν στη νέα έρευνα που έγινε στο ιατρείο της Καρνεάδου και βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα συγκεκριμένα μπουκαλάκια έχουν επάνω μία ετικέτα, που αποκαλύπτει στις αρχές σε ποιο νοσοκομείο έφτασαν και ποιος τα προμήθευσε στη γιατρό. Αυτό είναι κομβικό σημείο της ανάκρισης, διότι η κατηγορούμενη γιατρός τα κατείχε παράνομα.

Τα φιαλίδια έχουν έναν μοναδικό αριθμό παρτίδας, ο οποίος δείχνει δύο πράγματα: τη φαρμακαποθήκη και το νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική που τα παρήγγειλε.

Ποιος μπορεί να κάνει χρήση της μέθης; Οι αναισθησιολόγοι. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, δύο είχαν σχέση με τη γιατρό στην Καρνεάδου: η Χ.Μ., η οποία είχε παραιτηθεί και η Μ.Σ., η οποία είχε κατά περιόδους επικοινωνία με τη γιατρό. Μάλιστα, ήταν εκείνη που δέχθηκε το τηλεφώνημα τη μοιραία μέρα για το αντίδοτο.

Αν κάποια από τις δύο είχε συνεργασία με το νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική που παρήγγειλε τις ουσίες, τότε τα πράγματα θα είναι ξεκάθαρα. Θα υπάρξει κλήση από τον ανακριτή, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις.

Πάντως, από την ανάκτηση μηνυμάτων που έγινε στο κινητό της κατηγορούμενης γιατρού, φαίνεται να υπάρχει διαγραμμένο μήνυμα με τη δεύτερη αναισθησιολόγο, η οποία της ζητά τις ουσίες, χωρίς να είναι γνωστό τι απάντηση έλαβε.

Αν αποδειχθεί ότι ήταν πράγματι η αναισθησιολόγος που προμήθευσε τη μέθη, τότε πρόκειται για μια παράνομη πράξη, καθώς απαγορεύεται να υπάρχουν αυτές οι ουσίες σε ιδιωτικό ιατρείο.

Ξεκινά το άνοιγμα των συσκευών του Γιώργου Μαζωνάκη

Όταν είχε εντοπιστεί το κινητό του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να το ανοίξουν, καθώς ξεκλείδωνε μόνο με βιομετρικά χαρακτηριστικά.

Έτσι, έγινε έρευνα στο σπίτι του και κατασχέθηκαν λάπτοπ και υπολογιστές, ώστε να εντοπιστεί ο κωδικός του κινητού σε αυτές τις συσκευές ή πιθανή σύνδεσή τους μέσω iCloud.

Το άνοιγμα των συσκευών ξεκινά τις επόμενες ώρες, καθώς δόθηκε το πράσινο φως από τη Δικαιοσύνη.

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