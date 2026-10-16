Γιώργος Μαζωνάκης: Οι 8 ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του

Συνολικά οκτώ ουσίες εντοπίστηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Αυτό προκύπτει από την ανάλυση που έκανε ο ειδικός πραγματογνώμονας που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός των προποφόλη, μιδαζολάμη και φλουμαζενίλη που έγιναν γνωστές το προηγούμενο διάστημα, εντοπίστηκαν ακόμη πέντε ουσίες.

Οι 8 ουσίες που εντοπίστηκαν είναι:

Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο που χορηγείται κυρίως για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής. Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, στη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής. Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό που χρησιμοποιείται για την πρόκληση αναισθησίας σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος. Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Βενζοϋλεκγονίνη: Βασικός μεταβολίτης της κοκαΐνης. Η ανίχνευσή της μπορεί να υποδηλώνει προηγούμενη έκθεση στην ουσία, χωρίς από μόνη της να προσδιορίζει τον χρόνο ή τις συνθήκες λήψης της. Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό ταχείας έναρξης και σχετικά σύντομης δράσης. Χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας, καθώς και για την καταστολή ασθενών στο πλαίσιο ιατρικών πράξεων. Μιδαζολάμη: Φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών με ηρεμιστική και υπνωτική δράση. Χρησιμοποιείται για την καταστολή, την αναισθησία και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, την αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων. Φλουμαζενίλη: Ουσία που δρα ως αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναστροφή της κατασταλτικής τους δράσης, μεταξύ άλλων και εκείνης της μιδαζολάμης.

Tα παραπάνω αποτελέσματα αναμένεται να εξεταστούν μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας.

Από αυτά δεν προκύπτει η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, κάτι που ενδέχεται να απαντηθεί από τα ευρήματα των ιστολογικών εξετάσεων που αναμένονται το επόμενο διάστημα.