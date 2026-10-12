Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκε και η ουσία φλουμαζενίλη στο αίμα του

Νέα στοιχεία από τις τοξικολογικές εξετάσεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βρέθηκε φλουμαζενίλη στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, μαζί με προποφόλη και μιδαζολάμη, μετά τον θάνατό του.
  • Η 56χρονη γιατρός φέρεται να χορήγησε μιδαζολάμη λόγω υπερδιέγερσης και στη συνέχεια προποφόλη.
  • Ο συνδυασμός των φαρμάκων εξετάζεται ως πιθανή αιτία θανάτου του τραγουδιστή.
  • Η φλουμαζενίλη χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για βενζοδιαζεπίνες και χορηγείται ενδοφλέβια σε νοσοκομειακό περιβάλλον.
  • Η ακριβής ποσότητα των ουσιών και η αιτία θανάτου δεν έχουν επιβεβαιωθεί οριστικά.

Και τρίτη ουσία εντοπίστηκε από τις τοξικολογικές στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, έναν μήνα μετά τον θάνατό του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση.

Μαζωνάκης: Τι «δείχνει» η προποφόλη και η μιδαζολάμη στις τοξικολογικές  

Από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, εκτός από προποφόλη και μιδαζολάμη, εντοπίστηκε και ενέσιμο φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία φλουμαζενίλη και χρησιμοποιείται ως αντίδοτο της μιδαζολάμης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Live News

Μαζωνάκης: «Έκανα κι εγώ πλασμαφαίρεση» - Τι κατέθεσε η κόρη των γιατρών

Όπως προκύπτει, η 56χρονη γιατρός φέρεται να χορήγησε αρχικά μιδαζολάμη στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης, σύμφωνα με όσα η ίδια ανέφερε στο υπόμνημά της, ενώ στη συνέχεια, φέρεται να του χορηγήθηκε και προποφόλη. 

Ο συνδυασμός των δύο φαρμάκων εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή.  

Σημειώνεται ότι η ακριβής ποσότητα των ουσιών που του χορηγήθηκαν, αλλά και η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί οριστικά. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Η κατηγορούμενη γιατρός

Η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη / Φωτογραφία Intime (Γιώργος Ζάχος)

Τι είναι η φλουμαζενίλη

Η φλουμαζενίλη είναι μια φαρμακευτική ουσία που λειτουργεί ως ανταγωνιστής των βενζοδιαζεπινών και ειδικά του υποδοχέα GABA-A στον εγκέφαλο.  

Η χρήση της:  

  • Αντίδοτο σε υπερδοσολογία: Χρησιμοποιείται στην επείγουσα ιατρική για την ταχεία αναστροφή της ηρεμιστικής ή υπνωτικής δράσης σε περίπτωση δηλητηρίασης ή υπερδοσολογίας από βενζοδιαζεπίνες.  
  • Στην αναισθησία και τις ΜΕΘ: Χρησιμοποιείται για να τερματίσει τη γενική αναισθησία ή την καταστολή που προκλήθηκε από βενζοδιαζεπίνες κατά τη διάρκεια χειρουργικών ή διαγνωστικών επεμβάσεων, καθώς και για τη διερεύνηση απώλειας συνείδησης αγνώστου προέλευσης. 

Η φλουμαζενίλη χορηγείται αποκλειστικά ενδοφλέβια (IV) από ιατρικό προσωπικό σε νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Έχει γρήγορη έναρξη αλλά μικρή διάρκεια ημίσειας ζωής (περίπου 1 ώρα), κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί επανειλημμένη χορήγηση ή συνεχής έγχυση αν η βενζοδιαζεπίνη που προκάλεσε την καταστολή έχει μεγάλη διάρκεια δράσης. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι προσπάθειες ανάνηψης και η αναζήτηση αντιδότου 

Μετά τη χορήγηση των φαρμάκων, ο τραγουδιστής φέρεται να παρουσίασε έντονη αντίδραση, με τίναγμα του χεριού του και ρήξη φλέβας, ενώ στη συνέχεια δεν ανταποκρινόταν, όπως προκύπτει και από τις καταθέσεις της κατηγορούμενης γιατρού. 

Τότε, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γιατρός και οι νοσηλεύτριες φέρονται να του χορήγησαν το ενέσιμο φάρμακο με τη φλουμαζενίλη, χωρίς να υπάρξει η αναμενόμενη ανταπόκριση. 

Ίσως αυτό να εξηγεί γιατί η 56χρονη γιατρός φέρεται στη συνέχεια να αναζήτησε τρόπο αντιμετώπισης των επιδράσεων της προποφόλης, τόσο με αναζήτηση στην τεχνητή νοημοσύνη, όσο και σε επικοινωνία που είχε με αναισθησιολόγο.  

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