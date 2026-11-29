Δύο άτομα προφυλακίστηκαν για την υπόθεση κακοποίησης της ανήλικης στο Αγρίνιο.
Όπως μετέδωσε το agriniopress, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκιση δύο ατόμων που φέρονται να τέλεσαν γενετήσιες πράξεις στο κορίτσι έναντι αμοιβής.
Αγρίνιο: Στον ανακριτή οι γονείς της 15χρονης για σεξουαλική κακοποίηση
Αυτήν την ώρα απολογούνται οι γονείς της 16χρονης που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για μαστροπεία και τις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση για την ποινική μεταχείρισή τους. Όπως είναι γνωστό, η μητέρα αντιμετωπίζει το πιο βαρύ κατηγορητήριο για μαστροπεία, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενώ είναι η μόνη που διώκεται για άμεση συνέργεια σε βιασμό.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι πρόκειται να απολογηθούν αύριο Δευτέρα
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