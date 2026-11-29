Στον ανακριτή Αγρινίου αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου οι γονείς της 15χρονης και πέντε ακόμη συλληφθέντες για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της ανήλικης.

Οι επτά είχαν λάβει προθεσμία την Παρασκευή, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας κατηγορούμενος, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η 15χρονη βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας.

Τι εξετάζει ο ανακριτής

Οι γονείς της ανήλικης αντιμετωπίζουν κατηγορία για μαστροπεία, σύμφωνα με την Καθημερινή. Οι άλλοι πέντε συλληφθέντες κατηγορούνται για πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της, οι οποίες, κατά τη δικογραφία, φέρονται να τελέστηκαν πριν συμπληρώσει τα 14 έτη. Αντίστοιχες κατηγορίες αποδίδονται στο πρόσωπο για το οποίο εκδόθηκε το ένταλμα.

Ο δικηγόρος του πατέρα είπε στην ΕΡΤ ότι ο εντολέας του δηλώνει πλήρη άγνοια για τις πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορουμένους.

Στην κατάθεσή της, η 15χρονη φέρεται να περιέγραψε κακοποίηση που διήρκεσε χρόνια και να κατήγγειλε ότι οι γονείς της είχαν ρόλο στη σεξουαλική εκμετάλλευσή της.

Πώς η 15χρονη ζήτησε βοήθεια

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η ανήλικη απευθύνθηκε σε άνθρωπο της κοινότητάς της και του ζήτησε βοήθεια για να απομακρυνθεί από το σπίτι.

Στις 21 Νοεμβρίου, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δέχθηκε κλήση για το περιστατικό. Η 15χρονη βρισκόταν δίπλα στον άνθρωπο που κάλεσε και μίλησε απευθείας με κοινωνικό λειτουργό, όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού». Στην κλήση αναφέρθηκαν τόσο σωματική κακοποίηση στο οικογενειακό περιβάλλον όσο και εξαναγκασμός σε σεξουαλική εκμετάλλευση.

Στη συνέχεια, η ανήλικη μίλησε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Την κατάθεσή της ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στις συλλήψεις. Ο οργανισμός ανέφερε ότι στελέχη της γραμμής είχαν επικοινωνήσει με την τοπική αστυνομική διεύθυνση, ενημερώνοντας για όσα είχαν αναφερθεί και για τη δυσκολία της 15χρονης να μιλήσει στις αρχές.

Οι προηγούμενες αναφορές του 2020 και του 2024

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ότι η ανήλικη και η οικογένειά της είχαν απασχολήσει τη γραμμή και στο παρελθόν. Σύμφωνα με τον οργανισμό, είχαν διαβιβαστεί δύο αναφορές στις αρμόδιες αρχές, το 2020 και το 2024. Η ΕΡΤ αναφέρει ότι στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και το πώς χειρίστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες τις προηγούμενες αναφορές, καθώς μεσολάβησαν χρόνια μέχρι τη νέα καταγγελία που οδήγησε στις συλλήψεις. Ο οργανισμός αναφέρει επίσης ότι συνεχίζει να υποστηρίζει τη 15χρονη.