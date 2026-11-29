ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ - Β’ Κύκλος

Τι θα δούμε στο 9ο επεισόδιο

Απόψε, Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 21.00

Μια καινούργια μέρα ξεκινάει. Η Μαρίνα ξυπνάει και διαπιστώνει πως η Θεοφανία δε βρίσκεται στο δωμάτιο τους. Αλλά και τα υπόλοιπα φαντάσματα είναι εξαφανισμένα!

Η Μαρίνα ψάχνει σε όλο το σπίτι, αλλά δεν τα βρίσκει πουθενά και πανικοβάλλεται. Σκέφτεται ότι είναι πιθανόν να «ρουφήχτηκαν» και να κατέληξαν στον τελικό τους προορισμό ή ότι εκείνη έχασε την ικανότητά της να τα βλέπει.

Όταν αποκαλύπτεται ότι της έκαναν απλώς μια φάρσα, ταράζεται και αντιδρά πολύ έντονα. Γρήγορα, όμως, συνέρχεται και αποφασίζει να βρει έναν τρόπο να ξεπληρώσει τα φαντάσματα με το ίδιο νόμισμα

. Στο μεταξύ, στο αρχοντικό, τους επισκέπτεται ένας μεσίτης, ο οποίος έχει βρει αγοραστή για το σπίτι. Αλλά, η Μαρίνα ασχολείται αποκλειστικά με την «εκδίκησή» της και έχοντας σύμμαχο το Κεφάλι, καταστρώνει σχέδια για να «τιμωρήσει» το κάθε φάντασμα ξεχωριστά, βασιζόμενη στις αδυναμίες του. Παράλληλα, ο Χάρης την αναζητάει μέσα στο σπίτι, ώστε να συζητήσουν με τον μεσίτη για τα οικονομικά και να προχωρήσουν στην πώληση του αρχοντικού…



IQ 160 – 4ος Κύκλος

Τι θα δούμε στο 7ο επεισόδιο

Απόψε, Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 22:10

Η Αριστέα εκβιάζει την Πηνελόπη με ένα βίντεο του Μενέλαου, όπου της ζητάει συγγνώμη, επειδή την ανάγκασε να πει ψέματα στην Αστυνομία για να τον καλύψει. Στο μεταξύ, μια νεαρή κοπέλα έχει βρεθεί στραγγαλισμένη στο κρεβάτι της. Αρχικά νομίζουν ότι πρόκειται για την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος, τη Λήδα, αλλά εκείνη εμφανίζεται ολοζώντανη, επιστρέφοντας από εκδρομή. Το θύμα ήταν φιλοξενούμενη για λίγες ημέρες. Ο αντιπαθητικός χαρακτήρας της Λήδας οδηγεί σε υποψίες ότι μπορεί αυτή να ήταν ο στόχος του δολοφόνου και αυτό επιβεβαιώνεται από ένα απειλητικό σχόλιο σε μια ανάρτησή της.

Η Μαριάννα, που το έγραψε, εργάζεται σε μια ταβέρνα ως σερβιτόρα. Ο ιδιοκτήτης τούς εκμυστηρεύεται ότι στο σχολείο η Λήδα φερόταν πολύ άσχημα στη Μαριάννα και αυτό την έχει σημαδέψει. Έχει, όμως, άλλοθι για τη δολοφονία. Η Πηνελόπη βρίσκει την Αριστέα στο γραφείο και τη διώχνει κακήν κακώς. Στο μεταξύ, ανακαλύπτει τον ένοχο, αλλά εκείνος προλαβαίνει να αυτοκτονήσει. Η Σοφία επιβάλλει στην Πηνελόπη συνεδρίες με τον ψυχολόγο της Υπηρεσίας. Αλλιώς, θα απολυθεί…



Guests: Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Δημήτρης Μαύρος, Μαρίτα Γαγάνη, Ιωσήφ Γαβριελάτος, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Τζέιμς Ρόντι, Κωνσταντίνα Οικονόμου, Χρήστος Γαβριηλίδης, Μαρία Μαραγκού

