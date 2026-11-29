Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σε Red Code βρίσκεται η Αττική την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» φέρνει ισχυρές καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι που αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο έχουν οδηγήσει σε απαγορευτικό απόπλου σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Ακυρώσεις έχουν ανακοινωθεί για απογευματινά και βραδινά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφήνα, ενώ πλημμύρες και κατολισθήσεις έχουν ήδη προκαλέσει ζημιές στη δυτική Ελλάδα.

Απαγορευτικό απόπλου – Τι ισχύει σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση της Κυριακής, τα πρωινά δρομολόγια από Πειραιά και τα πρωινά δρομολόγια της Ραφήνας προς τις Κυκλάδες είχαν προγραμματιστεί να γίνουν κανονικά. Οι ανακοινωμένες ακυρώσεις αφορούν κυρίως αναχωρήσεις από το απόγευμα και μετά.

Λιμάνια: Δρομολόγια που επηρεάζονται

Πειραιάς: Ακυρώνονται το «Νήσος Ρόδος» στις 18:00 για Κω και Ρόδο και το «Διαγόρας» στις 20:00 για Χίο και Μυτιλήνη. Υπάρχουν επίσης ακυρώσεις σε δρομολόγια του Αργοσαρωνικού.

Ραφήνα: Ακυρώνονται οι αναχωρήσεις του «Fast Ferries Άνδρος» στις 16:45 και του «Superstar» στις 18:00 προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.

Λαύριο: Από το μεσημέρι και μετά, η εκτέλεση των δρομολογίων θα κρίνεται από τους πλοιάρχους, ανάλογα με τις συνθήκες.

Δεν εκτελούνται επίσης δρομολόγια στις γραμμές Βόλος–Σποράδες, Καβάλα–Πρίνος Θάσου, Κεραμωτή–Λιμένας Θάσου και Αλεξανδρούπολη–Σαμοθράκη. Καθώς η εικόνα μπορεί να αλλάξει μέσα στην ημέρα, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία ή το αρμόδιο λιμεναρχείο πριν ξεκινήσουν για το λιμάνι.

Πότε εντείνονται οι καταιγίδες στην Αττική

Ισχυρή νεροποντή σημειώθηκε γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά της Αττικής. Στη Βούλα, η συσσώρευση νερού στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας προς Πειραιά, η οποία αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα.

Κόκκινη προειδοποίηση για καταιγίδες – Πού θα χιονίσει

Εκτός από την Αττική, η κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες καλύπτει περιοχές της Λάρισας και της Μαγνησίας, τις Σποράδες, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και την Εύβοια. Σταδιακά τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν την Κορινθία, την Αργολίδα, την ανατολική Αρκαδία και τη Λακωνία. Το βράδυ του Σαββάτου εστάλησαν τρία προειδοποιητικά μηνύματα του 112 για Μαγνησία και Σποράδες, Φθιώτιδα και Βοιωτία, καθώς και Εύβοια.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τις χιονοπτώσεις, που αναμένονται κατά τόπους πυκνές στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινά της βόρειας και της κεντρικής Ελλάδας. Στα βόρεια, χιόνι μπορεί να πέσει πρόσκαιρα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Ζημιές στα δυτικά – Σε Red Code η Κρήτη τη Δευτέρα

Στη νότια Κέρκυρα, τμήμα του δρόμου από τον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων προς τον Μαραθιά κατέρρευσε και κατέληξε στη θάλασσα. Στα Σύβοτα Θεσπρωτίας καταγράφηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και εγκλωβίστηκαν οχήματα, ενώ η Πυροσβεστική στην περιοχή της Ηγουμενίτσας δέχθηκε 150 κλήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Κατολίσθηση προκάλεσε επίσης το κλείσιμο τμήματος της παλαιάς εθνικής οδού στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου σε Red Code τίθεται η Κρήτη, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν στο Αιγαίο με ένταση 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά έως 10 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο.