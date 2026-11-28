Μόλις 15 ημέρες έμεινε υφυπουργός Εσωτερικών ο Βαγγέλης Λιάκος, ο οποίος υπέβαλε το πρωί την παραίτησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχαν προηγηθεί οι αποκαλύψεις για τις συμβάσεις των αδερφών του με Δήμους και φορείς του Δημοσίου, αλλά και τα αλλεπάλληλα αδειάσματα από στελέχη και βουλευτές της ΝΔ, που τον καλούσαν να αναλάβει τις ευθύνες του και να διευκολύνει την κυβέρνηση.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που και το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο πρώην πλέον υφυπουργός, προσπάθησαν να αποφύγουν.

Ο κ. Λιάκος μπήκε στην κυβέρνηση ως προϊόν «καραμπόλας», μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη προ δύο εβδομάδων. Έφυγε τότε ο Βασίλης Σπανάκης για να πάει στο Ανάπτυξης και μπήκε ο κ. Λιάκος στο Εσωτερικών. Παρασκευή ορκίστηκε, Κυριακή ήρθε η πρώτη αποκάλυψη για τις συμβάσεις της πρώτης αδερφής του με Δήμους, οι οποίες αυγάτισαν επί ημερών ΝΔ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Γιώργου Ευγενίδη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο κ. Λιάκος και το Μαξίμου προσπάθησαν να «αγοράσουν» χρόνο στην υπόθεση. «Ήρθαν και οι αποκαλύψεις για τον γραμματέα της ΕΛΑΣ Μίλτο Χατζηγιαννάκη και ήλπισαν ότι θα αποφευγόταν μια δεύτερη αποχώρηση μέσα σε δύο εβδομάδες», σχολίασε ο πολιτικός αναλυτής.

Αυτό όμως δεν επετεύχθη, γιατί τον κ. Λιάκο τον «παραίτησαν» οι βουλευτές της ΝΔ, αφού ο ένας μετά τον άλλον έβγαιναν και έλεγαν ότι, αν ήταν στη θέση του, θα διευκόλυναν. «Αρνήθηκαν ουσιαστικά να τον καλύψουν και τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Η σημερινή του συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη κράτησε 10 λεπτά. Το Μαξίμου λέει ότι η στάση του τιμά τον ίδιον και την παράταξη, αλλά η ζημιά έγινε και η υπόθεση "έγραψε"», κατέληξε ο Γιώργος Ευγενίδης.

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