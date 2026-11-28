Τριήμερη προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πριν μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό γραφείο Ντολμάμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, ξεκίνησε στις 16.00 ώρα Ελλάδας με καθυστέρηση μίας περίπου ώρας και διήρκεσε 40 λεπτά.
Μετά το πέρας της συνάντησης των δύο Προέδρων δεν έγιναν δηλώσεις προς τον Τύπο.
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Φανάρι για να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Η επίσκεψή του πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Οικουενικού Πατριάρχη, προκειμένου να παραστεί στη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.
Στο πρόγραμμα της παραμονής του περιλαμβάνονται επίσης επίσκεψη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τα εγκαίνια της έκθεσης «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης και συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.