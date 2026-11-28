H πρόγνωση του καιρού από το Star για την Κυριακή 29/11 σύμφωνα με την ΕΜΥ

Η κακοκαιρία με την ονομασία «Άργος» φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πολύ θυελλώδεις ανέμους που τοπικά θα φθάσουν τα 10 μποφόρ, αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε την Παρασκευή.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν σήμερα Σάββαρο κυρίως τη δυτική Ελλάδα, ενώ την Κυριακή το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί στα ανατολικά ηπειρωτικά, με την Αττική να περιλαμβάνεται στις περιοχές για τις οποίες εκδόθηκε κόκκινη προειδοποίηση.

Τη Δευτέρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη.

Κακοκαιρία Άργος: Πού θα έχει ισχυρά φαινόμενα το Σαββατοκύριακο - Οι περιοχές σε Red Code

Σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Από τις βραδινές ώρες στην Πιερία, τη Χαλκιδική, τη Λάρισα και τη Μαγνησία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

Στην ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα και Μαγνησία)

Στις Σποράδες

Στην ανατολική Στερεά Ελλάδα (Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα)

Στην Εύβοια

Σταδιακά, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Κορινθία, την Αργολίδα, την ανατολική Αρκαδία και τη Λακωνία. Για όλες τις παραπάνω περιοχές έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Παράλληλα, στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φθάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ, με την ΕΜΥ να εκδίδει κόκκινη προειδοποίηση και για την ένταση των ανέμων.

Κακοκαιρία Άργος: Πού θα χιονίσει

Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, καθώς και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, για την οποία έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν, με την έντασή τους να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 9 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Αιγαίο να φθάνει τα 10 μποφόρ. Σε ισχύ θα παραμείνει η κόκκινη προειδοποίηση για τους ανέμους.

Έκτακτα μέτρα του υπουργείου Εργασίας για την Κυριακή

Μετά την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου επιβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής 29 Νοεμβρίου υποχρεωτική παύση των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και της διανομής και μεταφοράς προϊόντων και αντικειμένων με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα (delivery).

Το μέτρο αφορά όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που αφορούν κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων προστασίας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, το οποίο επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Παράλληλα, το υπουργείο απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των περιοχών που αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα από την κακοκαιρία να εφαρμόσουν τηλεργασία, όπου αυτή είναι οργανωτικά εφικτή. Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους από την εργασία, παρέχεται στους εργοδότες των συγκεκριμένων περιοχών η δυνατότητα να μην καταχωρίζουν εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τις αλλαγές στην οργάνωση του χρόνου εργασίας.