Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται το Σάββατο 28 Νοεμβρίου τα Ιόνια Νησιά, η Ήπειρος και η Δυτική Ελλάδα λόγω της κακοκαιρίας, ενώ την Κυριακή 29 Νοεμβρίου οι ισχυρές βροχές επεκτείνονται στα κεντρικά και νότια, με επιδείνωση και στην Αττική. Την ίδια ημέρα, οι βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας θα φέρει χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Κακοκαιρία το Σάββατο – Πού ισχύει κόκκινη προειδοποίηση

Η κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες αφορά το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Στη δυτική Πελοπόννησο ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ από το βράδυ του Σαββάτου έντονα φαινόμενα αναμένονται και στην Πιερία, στη Χαλκιδική και στην ανατολική Θεσσαλία.

Η κακοκαιρία προκάλεσε ήδη πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές της Ηπείρου και της Κέρκυρας, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στον Δήμο Μεσολογγίου, το 112 έστειλε μήνυμα το μεσημέρι της Παρασκευής, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Στα Ιόνια Νησιά, στην Ήπειρο και στη Δυτική Ελλάδα, το Υπουργείο Εργασίας όρισε για όλο το Σάββατο υποχρεωτική παύση των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών στον ιδιωτικό τομέα. Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, οικοδομές, εργοτάξια και διανομές με δίκυκλο. Για τις επιχειρήσεις των περιοχών που αναμένεται να πληγούν περισσότερο, το υπουργείο συστήνει τηλεργασία όπου μπορεί να εφαρμοστεί.

Κυριακή με καταιγίδες, χιόνια και έως 10 μποφόρ

Την Κυριακή, η Πολιτική Προστασία θέτει σε Red Code τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Με βάση το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αρχικά στη Θεσσαλία, στην Εύβοια και στην ανατολική Στερεά, με έμφαση στη Φθιώτιδα. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο.

Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αναμένει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις σε ορεινά και κατά τόπους ημιορεινά τμήματα. Στις περιοχές όπου οι προγνώσεις δείχνουν χιόνι περιλαμβάνονται τα ορεινά των Τρικάλων και της Καρδίτσας, καθώς και ο Παρνασσός, ο Όλυμπος και το Πήλιο.

Καιρός στην Αττική – Πότε εντείνονται οι βροχές

Στην Αττική αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες μέσα στο Σαββατοκύριακο, με ενίσχυση των φαινομένων το απόγευμα της Κυριακής. Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μεγαλύτερη επιβάρυνση στα δυτικά και βόρεια του νομού, σε περιοχές όπως η Μάνδρα, η Ελευσίνα, ο Διόνυσος και ο Ωρωπός. Σύμφωνα με την πρόγνωση που δημοσιεύει το iefimerida, η μέγιστη θερμοκρασία την Κυριακή αναμένεται γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ριπές του βοριά μπορεί να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η ίδια πρόγνωση δίνει πιθανότητα χιονόπτωσης στα ορεινά της Πάρνηθας και του Κιθαιρώνα.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές και τις ώρες που εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.

Η Περιφέρεια Αττικής συστήνει να αποφεύγεται η διέλευση από ρέματα και χειμάρρους, με τα πόδια ή με όχημα, τόσο στη διάρκεια της βροχής όσο και για αρκετές ώρες μετά. Η Πυροσβεστική βρίσκεται σε επιφυλακή και το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρών παραμένει σε εφαρμογή.