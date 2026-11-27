Τα SOS για τα τέλη κυκλοφορίας 2027 (βίντεο ΕΡΤ)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027, με τα ειδοποιητήρια είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών καλούνται να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026, προκειμένου να αποφύγουν τις πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα επιβάλλονται κλιμακωτά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από το 25% και μπορούν να φτάσουν έως και το 100% της αρχικής οφειλής. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών καλούνται να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026, προκειμένου να αποφύγουν τις πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ενεργοποιείται το σύστημα των κλιμακωτών προστίμων, τα οποία ξεκινούν από το 25% και μπορούν να φτάσουν έως και το 100% της αρχικής οφειλής.

Τα ποσά των τελών κυκλοφορίας παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι φορολογούμενοι έχουν στη διάθεσή τους διαφορετικές επιλογές για την εξόφλησή τους.

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Τι θα πληρώσετε

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πώς θα εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο

Η έκδοση του ειδοποιητηρίου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στην Εφορία.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων εισέρχονται στην εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, επιλέγουν την ενότητα για τα τέλη κυκλοφορίας και στη συνέχεια το έτος 2027.

Στο ειδοποιητήριο αναγράφονται το ποσό της οφειλής και ο μοναδικός κωδικός πληρωμής RF, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξόφληση.

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης χωρίς κωδικούς TAXISnet, με τη συμπλήρωση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και του αντίστοιχου έτους.

Οι τέσσερις τρόποι πληρωμής

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορολογουμένου:

Μέσω e-banking ή mobile banking: Οι ιδιοκτήτες καταχωρίζουν τον κωδικό RF στην αντίστοιχη υπηρεσία πληρωμών της τράπεζάς τους.

Μέσω QR Code: Η εξόφληση γίνεται με σάρωση του κωδικού που βρίσκεται στο ειδοποιητήριο, εφόσον η τραπεζική εφαρμογή υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Μέσω ΑΤΜ: Η πληρωμή πραγματοποιείται με τα στοιχεία που αναγράφονται στο ειδοποιητήριο.

Σε τραπεζικά καταστήματα ή στα ΕΛΤΑ: Οι φορολογούμενοι προσκομίζουν το ειδοποιητήριο για την εξόφληση της οφειλής.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η διατήρηση του αποδεικτικού πληρωμής μέχρι να ενημερωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Τα κλιμακωτά πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Προσοχή χρειάζεται από όσους σχεδιάζουν να πληρώσουν μετά τη λήξη της προθεσμίας. Το ισχύον σύστημα προβλέπει διαφορετικές προσαυξήσεις, ανάλογα με τον μήνα εξόφλησης.

Χρόνος πληρωμής Πρόστιμο

Έως 31 Δεκεμβρίου 2026 0%

Ιανουάριος 2027 25%

Φεβρουάριος 2027 50%

Από 1η Μαρτίου 2027 100%

Το ελάχιστο προβλεπόμενο πρόστιμο είναι 30 ευρώ.

Ποιοι μπορούν να αποφύγουν την πληρωμή

Όσοι ιδιοκτήτες δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους κατά τη διάρκεια του 2027 μπορούν να προχωρήσουν σε δήλωση ψηφιακής ακινησίας μέσω της πλατφόρμας myCAR έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς φυσική παράδοση των πινακίδων στην Εφορία, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το όχημα πρέπει να παραμένει στον δηλωμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και απαγορεύεται να κυκλοφορεί όσο βρίσκεται σε καθεστώς ακινησίας.

Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να προχωρήσουν σε άρση της ακινησίας εντός του 2027, αξιοποιώντας τη δυνατότητα καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας.

