Μέσα στον Δεκέμβριο προγραμματίζεται η πρώτη καταβολή του νέου Market Pass μέσω voucher επισιτιστικής βοήθειας, με περίπου 190.000 δικαιούχους να εντάσσονται στην πρώτη φάση. Η πρώτη ενίσχυση αναμένεται να φτάνει κατά μέσο όρο τα 1.000 ευρώ, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις θα περιλαμβάνει και αναδρομικά. Στόχος του υπουργείου είναι τα πρώτα ηλεκτρονικά κουπόνια να έχουν δοθεί έως τις 14 Δεκεμβρίου 2026, ώστε οι ωφελούμενοι να κάνουν αγορές πριν από τα Χριστούγεννα.

Το νέο πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας και Υλικής Στέρησης (ΕΒΥΣ) αντικαθιστά το προηγούμενο μοντέλο διανομής τροφίμων μέσω ΤΕΒΑ. Η βασική αλλαγή είναι ότι οι δικαιούχοι δεν θα παραλαμβάνουν έτοιμα πακέτα, αλλά θα χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά voucher σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για να επιλέγουν μόνοι τους τα προϊόντα που έχουν ανάγκη.

Η ενίσχυση δεν θα δοθεί σε μετρητά ούτε θα πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό. Θα αφορά ηλεκτρονικά κουπόνια συγκεκριμένης αξίας, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αγορά τροφίμων και άλλων επιλέξιμων ειδών βασικής υλικής βοήθειας. Οι αγορές θα γίνονται σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων και σε άλλες επιχειρήσεις που θα μπουν στο πρόγραμμα.

Ποιοι δικαιούνται τα voucher και τα αναδρομικά

Ιδιαίτερο βάρος έχει το σκέλος των αναδρομικών, καθώς δεν αφορά όλους όσοι λαμβάνουν σήμερα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Με βάση την ΚΥΑ 21517/2026, αναδρομική κάλυψη προβλέπεται για άτομα και νοικοκυριά που απέκτησαν δικαίωμα στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά.

Για να λάβει κάποιος τα αναδρομικά, πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα τρεις όροι:

να έχει γίνει δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά,

να έχει συμπληρώσει στην αίτησή του το προαιρετικό πεδίο συμμετοχής στις δράσεις επισιτιστικής ή/και βασικής υλικής βοήθειας

και να διατηρούσε χωρίς διακοπή την ιδιότητα του δικαιούχου του ΕΕΕ από την ημερομηνία αναγνώρισης του δικαιώματος έως την έκδοση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

Αυτό σημαίνει ότι το διάστημα των αναδρομικών δεν είναι κοινό για όλους. Η έναρξη υπολογίζεται από την ημερομηνία που κάθε νοικοκυριό απέκτησε το δικαίωμα στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και συνεχίζεται έως την προβλεπόμενη ημερομηνία ένταξης στο πρόγραμμα. Έτσι, νοικοκυριό που εντάχθηκε από τον Μάρτιο του 2024 και παρέμεινε συνεχώς δικαιούχο μπορεί να λάβει μεγαλύτερη αναδρομική ενίσχυση από άλλο που μπήκε αργότερα.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται και δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος χωρίς αναδρομικά, αρκεί να έχουν επίσης συμπληρώσει το προαιρετικό πεδίο συμμετοχής στην επισιτιστική βοήθεια. Παράλληλα, προβλέπεται και δυνατότητα ένταξης για νοικοκυριά που βρίσκονται σε ακραία φτώχεια, ακόμη και αν δεν λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον οικείο δήμο, που θα αποδεικνύει ανάγκη κάλυψης βασικών βιοτικών αναγκών.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό και πού θα χρησιμοποιούνται τα voucher

Το ποσό της πρώτης ενίσχυσης δεν θα είναι ίδιο για όλους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου, η πρώτη αξία των voucher θα κινείται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ, ακριβώς επειδή σε πολλές περιπτώσεις θα ενσωματώνεται η αναδρομικότητα. Το τελικό ύψος θα εξαρτάται από τη σύνθεση του νοικοκυριού και από το διάστημα για το οποίο υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής.

Με απλά λόγια, περισσότερα μέλη στο νοικοκυριό ή μεγαλύτερη περίοδος αναδρομικής κάλυψης μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ενίσχυση. Μέχρι στιγμής, πάντως, η ΚΥΑ δεν προβλέπει σταθερό μηνιαίο ποσό, όπως 40 ή 60 ευρώ, ενώ δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτικός πίνακας με ποσά ανά κατηγορία οικογένειας. Οι τεχνικές λεπτομέρειες αναμένεται να καθοριστούν στον Οδηγό Εφαρμογής.

Για την υλοποίηση του μέτρου, το υπουργείο σχεδιάζει να ανοίξει στις 4 Δεκεμβρίου το Μητρώο Παρόχων, ώστε να εγγραφούν οι επιχειρήσεις που θα δέχονται τα ηλεκτρονικά κουπόνια. Από αυτή τη διαδικασία θα εξαρτηθεί και το δίκτυο καταστημάτων όπου οι δικαιούχοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα voucher για τις αγορές τους.

