Πριν λίγες μέρες χάκερς είχαν πραγματοποιήσει κυνερνοεπίθεση στη CIA - Βίντεο αρχείου ΣΚΑΪ

Χάκερς παραβίασαν την Cloud One, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους του αμερικανικού στρατού, η οποία υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Η κυβερνοεπίθεση προκάλεσε αναστάτωση στη λειτουργία της υποδομής, οδηγώντας στην αναστολή συγκεκριμένων διαδικασιών, ενώ η αμερικανική Cyber Command συμμετέχει στην αξιολόγηση της έκτασης της ζημιάς.

Την αποκάλυψη έκανε το Reuters, επικαλούμενο πέντε πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση, ποια ακριβώς ευπάθεια εκμεταλλεύτηκαν ή εάν κατάφεραν να υποκλέψουν δεδομένα.

BREAKING: Hackers have breached the US Air Force's flagship 'Cloud One' computing platform, Reuters reports Cloud One is among US military's biggest cloud platforms — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 27, 2026

«Μια παραβίαση εδώ είναι σοβαρή υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο.

Πάγωσαν αναβαθμίσεις και μεταφορές εφαρμογών

Οι συνέπειες της κυβερνοεπίθεσης έγιναν αισθητές στη λειτουργία της Cloud One, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε περιορισμούς για την προστασία της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters και ακόμη ένα πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, αναστάλθηκαν οι προσπάθειες μεταφοράς διοικητικών εφαρμογών στην Cloud One. Πρόκειται για μια διαδικασία που αποτελεί εδώ και χρόνια προτεραιότητα του αμερικανικού στρατού, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των ψηφιακών υποδομών του.

Παράλληλα, μπλοκαρίστηκαν οι ενημερώσεις εφαρμογών που ήδη λειτουργούν στην πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει ότι το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας δεν μπορούσε να εφαρμόσει διορθώσεις λογισμικού, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία είχαν αποκαλυφθεί νέες σοβαρές ευπάθειες σε προγράμματα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην τεχνολογική βιομηχανία.

Μία ακόμη πηγή ανέφερε ότι από ορισμένους χρήστες αφαιρέθηκαν τα δικαιώματα διαχειριστή, στο πλαίσιο των περιορισμών που επιβλήθηκαν μετά την επίθεση.

Η πρόσβαση στο «καθολικό τηλεχειριστήριο» της πλατφόρμας

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο πρόσβασης που ενδέχεται να απέκτησαν οι εισβολείς.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές του Reuters, οι χάκερ εκμεταλλεύτηκαν ευπάθεια λογισμικού για να αποκτήσουν πρόσβαση στο επίπεδο ελέγχου της Cloud One.

Το συγκεκριμένο επίπεδο περιγράφηκε ως ένα είδος «καθολικού τηλεχειριστηρίου», καθώς θεωρητικά θα μπορούσε να επιτρέψει τον έλεγχο σημαντικών λειτουργιών της στρατιωτικής υποδομής.

Μεταξύ των δυνατοτήτων που θα μπορούσαν να επηρεαστούν είναι η επιχειρησιακή κατάσταση στρατιωτικών αεροσκαφών και η κίνηση ανταλλακτικών.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι χάκερ απέκτησαν ή χρησιμοποίησαν πράγματι τέτοιες δυνατότητες. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν προχώρησαν σε αντίστοιχες ενέργειες, ενώ το Reuters δεν κατάφερε να προσδιορίσει ποια ακριβώς ευπάθεια αξιοποιήθηκε.

Τι είναι η Cloud One και ποιες λειτουργίες υποστηρίζει

Η Cloud One δημιουργήθηκε το 2017, με στόχο να συγκεντρώσει τις ανάγκες πληροφορικής της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα.

Για τη λειτουργία της αξιοποιεί υπηρεσίες τεσσάρων τεχνολογικών κολοσσών: της Microsoft, της Amazon, της Oracle και της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google.

Η υποδομή υποστηρίζει δεκάδες εφαρμογές, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση προσωπικού, τη μισθοδοσία, την εφοδιαστική υποστήριξη και τη συντήρηση στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ανάμεσα στα συστήματα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα βρίσκονται δύο ιδιαίτερα σημαντικές εφαρμογές:

Cloud-Based Command and Control: Συγκεντρώνει δεδομένα από ραντάρ αεράμυνας και άλλες πηγές σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.

Συγκεντρώνει δεδομένα από ραντάρ αεράμυνας και άλλες πηγές σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Theater Integrated Combat Munitions System: Παρακολουθεί βόμβες και πυραύλους σε περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας σε όλο τον κόσμο.

Η απάντηση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «δεν σχολιάζει την κατάσταση ασφαλείας, τις ευπάθειες ή την επιχειρησιακή κατάσταση συγκεκριμένων δικτύων και συστημάτων», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι λαμβάνει διαρκώς μέτρα για την προστασία των πληροφοριών και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της.

Η εμπλοκή της Cyber Command υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση, καθώς η συγκεκριμένη διοίκηση αποτελεί βασικό επιχειρησιακό βραχίονα των ΗΠΑ στον κυβερνοχώρο.

Οι διαδοχικές κυβερνοεπιθέσεις σε αμερικανικές υπηρεσίες

Η παραβίαση της Cloud One έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν αποκαλυφθεί και άλλα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων που αφορούν αμερικανικές κρατικές και στρατιωτικές υπηρεσίες.

Στις 24 Νοεμβρίου σημειώθηκε κυβερνοεπίθεση στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) και στο Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI), με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν ορισμένες μη διαβαθμισμένες πληροφορίες τους.

Παράλληλα, έχουν αποκαλυφθεί δύο ξεχωριστές παραβιάσεις στο FBI, ενώ περιστατικά στον κυβερνοχώρο έχουν απασχολήσει και το Πεντάγωνο, καθώς και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.