Μια ξεχωριστή βραδιά πέρασαν στο γήπεδο η Μαρία Ηλιάκη κι ο Στέλιος Μανουσάκης, με αφορμή τη γιορτή του, καθώς η παρουσιάστρια του έκανε ένα πρωτότυπο δώρο: παρακολούθησαν από κοντά τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ απέναντι στη Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Μαρία Ηλιάκη μοιράστηκε στιγμιότυπα από την έξοδό τους μέσα από stories στο Instagram, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τους παλμούς της κερκίδας, την προθέρμανση των παικτών και την ανυπομονησία της πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.

Για την εμφάνισή της στο γήπεδο κινήθηκε σε χαλαρούς, casual τόνους, φορώντας γαλάζιο πουκάμισο, σκουρόχρωμο παντελόνι και τσάντα με αλυσίδα, σε μια αναμέτρηση ιδιαίτερης σημασίας για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη στη μάχη της πρόκρισης.

Η σχέση της Μαρίας Ηλιάκη και του Στέλιου Μανουσάκη μετρά αρκετά χρόνια και έχει περάσει από διαφορετικές φάσεις, αποδεικνύοντας τη δύναμη και τη σταθερότητά της. Ο έρωτάς τους ξεκίνησε πριν από περίπου επτά χρόνια και για μεγάλο διάστημα δοκιμάστηκε από την απόσταση, καθώς ο Στέλιος Μανουσάκης εργαζόταν ως γυναικολόγος στην Ελβετία, πριν πάρουν τη μεγάλη απόφαση να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα. Καθοριστικός σταθμός στη ζωή τους υπήρξε ο ερχομός της κόρης τους, Κατερίνας, τον Μάιο του 2021, που άλλαξε ριζικά τις προτεραιότητές τους και τους έδεσε ακόμη περισσότερο.

Η Μαρία Ηλιάκη με ιδιαίτερο στιλ στο γήπεδο! /Φωτογραφία Instagram

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά και με χιούμορ για τη δυναμική της σχέσης τους, περιγράφοντας την αλληλοσυμπλήρωση που υπάρχει ανάμεσά τους.

Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά σε συνεντεύξεις της: «Ο Στέλιος είναι ο άνθρωπός μου, με ηρεμεί και με γειώνει όταν εγώ χάνω την ψυχραιμία μου», ενώ δεν διστάζει να παραδεχτεί πως η γονεϊκότητα φέρνει νέες ισορροπίες, τονίζοντας: «Μετά το παιδί αλλάζουν όλα, γι’ αυτό προσπαθούμε συνειδητά να βρίσκουμε χρόνο για εμάς τους δύο, έστω και για μια απλή έξοδο».

Η Μαρία Ηλιάκη με τον Στέλιο Μανουσάκη στο μεγάλο αγώνα της Εθνικής! /Φωτογραφία Instagram

Με ειλικρίνεια και αυτοσαρκασμό, η Μαρία Ηλιάκη δείχνει πως πίσω από τις απαιτητικές επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις κρύβεται μια ουσιαστική συντροφικότητα, στην οποία οι μικρές εκπλήξεις –όπως μια βραδιά στο γήπεδο– κρατούν ζωντανή τη φλόγα της σχέσης τους.