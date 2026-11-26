Δείτε όσα είπε η Ελένη Μενεγάκη μέσα από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Με νέα ανάρτησή της στα social media, η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε φωτογραφίες από τη δημόσια εμφάνισή της σε εκδήλωση αφιερωμένη στην ενημέρωση για την παχυσαρκία, όπου συμμετείχε μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη.

Η παρουσιάστρια έστειλε μήνυμα για τη διαχείριση της νόσου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιστημονικής καθοδήγησης και ισορροπημένων καθημερινών συνηθειών.

Η Ελένη Μενεγάκη... τάραξε τα νερά με την επιστροφή της στην παρουσίαση! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της προηγούμενης ημέρας και είχε στο επίκεντρο την ενημέρωση γύρω από την παχυσαρκία και τη σημασία της υιοθέτησης ενός πιο ισορροπημένου τρόπου ζωής.

Η εμφάνιση αυτή είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς αποτέλεσε την πρώτη επίσημη δημόσια παρουσία της Ελένης Μενεγάκη έπειτα από δυόμισι χρόνια από το τέλος της τηλεοπτικής της διαδρομής.

Μετά την εκδήλωση, η ίδια επέλεξε να συνοδεύσει τις φωτογραφίες της με σαφές μήνυμα για την παχυσαρκία και την αντιμετώπισή της.

Το μήνυμα της Ελένης Μενεγάκη για την παχυσαρκία

Στην ανάρτησή της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Εκεί όπου «η επιστήμη συνάντησε τη διατροφή»! Μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σε αυτή την τόσο σπουδαία πρωτοβουλία της @novonordisk παρέα με τον Άκη Πετρετζίκη. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και η αντιμετώπισή της δεν θέλει ενοχές, αλλά σωστή επιστημονική καθοδήγηση. Η δική μας «Συνταγή για μια ανάλαφρη ζωή» βασίζεται σε μικρά, καθημερινά βήματα, άσκηση και νόστιμα, ισορροπημένα γεύματα χωρίς στερήσεις! Η μακροχρόνια υγεία ξεκινά σήμερα!».

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Τι είπε για την επιστροφή της μπροστά στο κοινό και την τηλεόραση

Στον απόηχο της εκδήλωσης, η Ελένη Μενεγάκη μίλησε και για το πώς βίωσε την επιστροφή της σε ρόλο παρουσιάστριας μπροστά σε πολύ κόσμο, μετά από μεγάλη αποχή από την τηλεόραση.

Όπως δήλωσε: «Για την παρουσίαση δεν είχα άγχος, γιατί η παρουσίαση είναι η δουλειά που κάνω από 20 χρονών. Είχα άγχος όμως, ξέροντας ότι θα ξαναδώ πάρα πολύ κόσμο. Από τη μία χαίρομαι που θα τους ξαναδώ, αλλά που δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει κανείς να μάθει από μένα μετά από δυόμισι χρόνια που είμαι μακριά από την τηλεόραση. Φόρεσα τα παπούτσια της παρουσιάστριας, ανέβηκα δύο πατώματα και ήρθα να κάνω τη δουλειά μου. Κάποιες στιγμές μου λείπει η τηλεόραση. Δεν μπορώ να σας πω όμως ότι είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι καθημερινά».

Η Ελένη Μενεγάκη με τον Άκη Πετρετζίκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Με αυτή την αναφορά, η παρουσιάστρια περιέγραψε τόσο την οικειότητά της με το επαγγελματικό κομμάτι της παρουσίασης όσο και τη συναισθηματική φόρτιση της επανεμφάνισης μπροστά σε κοινό, ύστερα από απουσία δυόμισι ετών από την τηλεόραση.

Η παρουσία της Ελένης Μενεγάκη στην εκδήλωση τράβηξε τα βλέμματα, καθώς συνδυάστηκε με μια θεματική δημόσια παρέμβαση γύρω από την υγεία. Το βασικό μήνυμα της βραδιάς ήταν ότι η παχυσαρκία απαιτεί ενημέρωση, σωστή υποστήριξη και καθημερινές πρακτικές που μπορούν να στηρίξουν τη μακροχρόνια υγεία.