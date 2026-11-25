Η Ελένη Μενεγάκη πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της μετά την αποχώρησή της από την καθημερινή τηλεοπτική ζώνη, επιλέγοντας να βρεθεί στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα της Τετάρτης για μια εκδήλωση με θέμα τη διατροφή, την υγεία και την ολιστική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Η παρουσιάστρια, που το τελευταίο διάστημα έχει περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της και κρατά αποστάσεις από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν εμφανίστηκε για τηλεοπτικό project, αλλά για να αναλάβει την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης.

Στην ίδια διοργάνωση συμμετείχε ο Άκης Πετρετζίκης, στο πλαίσιο της συνεργασίας φαρμακευτικής εταιρείας με τον γνωστό σεφ. Το αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η προσέγγιση της παχυσαρκίας ως χρόνιας και σύνθετης νόσου, με έμφαση στην ανάγκη για εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα και επιστημονική καθοδήγηση.

Η εμφάνιση της Ελένης Μενεγάκη στο κέντρο της Αθήνας

Η παρουσία της «βασίλισσας» της TV προσέλκυσε ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις λίγες δημόσιες εμφανίσεις της από τότε που ολοκλήρωσε την καθημερινή της τηλεοπτική πορεία. Έπειτα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στη μικρή οθόνη, έχει επιλέξει μια διαφορετική καθημερινότητα κι εμφανίζεται πιο επιλεκτικά σε επαγγελματικές δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Ελένη είχε ρόλο παρουσιάστριας και συντονίστριας της συζήτησης, με τη θεματολογία να εστιάζει σε ζητήματα υγείας και διατροφής. Στη συζήτηση συμμετείχαν καταξιωμένοι και διακεκριμένοι επιστήμονες υγείας, οι οποίοι ανέλυσαν τις διαφορετικές παραμέτρους της παχυσαρκίας.

Ο ρόλος του Άκη Πετρετζίκη στην εκδήλωση για την παχυσαρκία

Ο Άκης Πετρετζίκης συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση, παρουσιάζοντας ειδικά διαμορφωμένες συνταγές. Μέσα από τη γαστρονομική προσέγγιση ανέδειξε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής στην καθημερινότητα και τη σύνδεσή της με μια πιο οργανωμένη φροντίδα της υγείας.

Ο γνωστός σεφ βρέθηκε στο πλευρό της Ελένης Μενεγάκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στον χώρο, ενώ καταγράφηκαν και κοινές τους εικόνες.

Γιατί ξεχώρισε η δημόσια εμφάνιση της Ελένης Μενεγάκη

Η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε αυξημένο ενδιαφέρον επειδή ήρθε μετά από μακρά περίοδο περιορισμένης δημόσιας παρουσίας. Οι πηγές συγκλίνουν ότι η Ελένη Μενεγάκη έχει απομακρυνθεί από τις καθημερινές απαιτήσεις ενός τηλεοπτικού προγράμματος και έχει επιλέξει να αφιερώνει χρόνο στην προσωπική της ζωή και στους δικούς της ανθρώπους.

Το γεγονός ότι επέστρεψε σε ρόλο παρουσίασης, έστω και σε εκδήλωση εκτός τηλεοπτικού πλατό, έδωσε ξεχωριστό βάρος στην παρουσία της στο κέντρο της Αθήνας. Η επιλογή της να συνδεθεί με μια θεματική που αφορά τη διατροφή, την υγεία και την παχυσαρκία έδωσε και τον χαρακτήρα της συγκεκριμένης επαγγελματικής εμφάνισης.