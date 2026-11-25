Μέτρα για τη σημαντική ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Όπως ανέφερε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, με το νομοσχέδιο αυτό, όπως είχε προαναγγείλει άλλωστε πριν από λίγο καιρό ο Ν. Δένδιας, προβλέπεται πλέον ως υποχρεωτική η ποσόστωση για συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% για όλες τις διακρατικές εξοπλιστικές συμφωνίες, είτε αυτές αφορούν νέες αγορές όπλων είτε εκσυγχρονισμό οπλικών συστημάτων. Μάλιστα το ποσοστό αυτό μπορεί να φθάσει και το 30%.

«Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, που προβλέπει, καταρχάς, τη δυνατότητα της χώρας να υπογράφει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξαγωγές προϊόντων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, αυτό που είναι γνωστό ως "G 2 G" (Government to Government)» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εξήγησε, ότι «μέχρι τώρα ήμασταν πάντα στην πλευρά του αγοραστή» ενώ συνέχισε:

«Προβλέπουμε τώρα που αρχίζουμε να έχουμε παραγωγή, να βρεθούμε και στην πλευρά του πωλητή. Και από εκεί και πέρα, προβλέπουμε τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με μια διατύπωση η οποία καλύπτει και την πλευρά του Ενωσιακού Δικαίου, δηλαδή τη σαφή αναφορά στο άρθρο 346 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Προβλέπουμε», πρόσθεσε, «μια σειρά διατάξεων για να διευκολύνουμε το Eλληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Προβλέπουμε θέματα που αφορούν τον Φορέα Ακινήτων, ώστε να διευκολυνθεί η περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων να γίνει αντικείμενο συνεισφοράς στο στεγαστικό και μια σειρά από άλλα θέματα, τα οποία θα έχω την ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα να σας τα αναπτύξω εν εκτάσει».