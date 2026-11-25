Από εχθρός... φίλος του Ερντογάν αναδεικνύεται ο ηγέτης της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ. Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που πριν από έξι χρόνια απειλούσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θα του κόψει το χέρι και επεδίωκε στενές σχέσεις με την Ελλάδα!

Βρίσκεται όμως από χθες το βράδυ στην Άγκυρα, όπου οι Τούρκοι τον υποδέχθηκαν με στρατιωτικές τιμές. Σήμερα συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρόεδρο και με άλλους αξιωματούχους.

Στο προεδρικό μέγαρο τον υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην τουρκική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν. Από την πλευρά της Ανατολικής Λιβύης παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής αρχηγός του στρατού της Ανατολικής Λιβύης, στρατηγός Σαντάμ Χάφταρ,και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Χαλίντ Χάφταρ.

Ο Χαλίφα Χάφταρ στην Άγκυρα

Η εξέλιξη αφορά άμεσα την Αθήνα, με φόντο την επικύρωση από τη λιβυκή Βουλή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και την προσπάθεια της Τουρκίας να εκμεταλλευτεί ενεργειακά τα κοιτάσματα της Λιβύης.

Ο Ερντογάν μέχρι τώρα στήριζε: οικονομικά, στρατιωτικά, διπλωματικά την Δυτική Λιβύη που ελέγχει ο μεταβατικός πρωθυπουργός Ντμπέιμπα. Τώρα -με το αζημίωτο- ανοίγει διάπλατα την πόρτα και στην ανατολική Λιβύη, στη Βεγγάζη του Χάφταρ.

Πού το «πάει» ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος σήμερα βλέπει τον Χάφταρ στην Άγκυρα, ενώ στις 8 και 9 Δεκεμβρίου θα δει τον Ντμπέιμπα στην Τρίπολη. Στόχος του είναι η ενοποίηση της Λιβύης, με μια χώρα και ένα ενιαίο στρατό, υπό τον έλεγχό του.

Πώς «διαβάζει» η Αθήνα την αναθέρμανση των σχέσεων Άγκυρας - Βεγγάζης

Η Αθήνα διαμηνύει πάντως ότι «οι Λίβυοι έκαναν μια πολιτική επιλογή, εμείς τώρα θα επαναξιολογήσουμε τα πάντα! Το τουρκολιβυκό παραμένει άκυρο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Τυχόν μονομερείς ενέργειες της Λιβύης, προφανώς υπό την «καθοδήγηση» της Τουρκίας, θα έχουν συνέπειες».

Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα προειδοποιεί εμμέσως πλην σαφώς για διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Λιβύη.

