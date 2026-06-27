Είναι οι στιγμές εκείνες που ξέρεις πού να στρίψεις ενώ νιώθεις ότι έχεις χαθεί. Ή που η εντύπωσή σου για κάποιον που δεν ξέρεις αποδεικνύεται ότι είναι σωστή. Με απλά λόγια, αυτό το συναίσθημα είναι διαισθητικό και ενστικτώδες, όπως μια εσωτερική φωνή ή μια έκτη αίσθηση. Απλώς έρχεται σε σένα και δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί με τη λογική. Είναι η αίσθηση του «να ξέρεις κάτι» χωρίς να ξέρεις το πώς.

Το ένστικτό σου είναι κάτι σαν το λογισμικό που είναι γραμμένο μέσα σου και ανανεώνεται με το νέο υλικό που προέρχεται από τις εμπειρίες που βιώνεις με τα χρόνια. Μέσα σου καταγράφονται αναμνήσεις, φόβοι, ανησυχίες, όνειρα. Όλα αυτά αποτελούν το προσωπικό σου data base από το οποίο αντλεί πληροφορίες που αξιοποιεί ο εσωτερικός σου μηχανισμός που ακούει και ως ένστικτο.

Μερικές φορές, είναι παρόμοιο με ένα προειδοποιητικό σήμα και μια κόκκινη σημαία ότι κάτι είναι λάθος, και σε άλλες περιπτώσεις, είναι σαν ένας οδηγός που σου δείχνει την πορεία. Κυρίως, είναι ένα συναίσθημα που κατακλύζει ολόκληρο το σώμα σου και συνήθως το νιώθεις να προέρχεται από την κοιλιά ή το στομάχι σου.

Σημάδια ενεργού ενστίκτου

Δεν είναι όλα η διαίσθησή σου. Μερικές φορές, όταν φοβάσαι και δεν είσαι σίγουρη για τη λήψη μιας σημαντικής απόφασης, μπορεί να νιώσεις ότι ενεργοποιείται το ένστικτό σου.

Το ένστικτό σου είναι συνδεδεμένο εκτός από τον εσωτερικό σου εαυτό και με την ενέργεια του σύμπαντος και με υπάρξεις ή δυνάμεις που δεν γίνονται ορατές ή αισθητές με τις ανθρώπινες αισθήσεις – θα μπορούσες να πεις ότι σε συνδέει με οτιδήποτε θεϊκό ή υπερφυσικό. Και υπάρχουν μερικές σαφείς ενδείξεις για να δεις κατά πόσο το λαμβάνεις υπόψη σου.

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Συντάκτης: Αγγελική Λάλου