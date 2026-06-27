Δύο φωτιές είναι σε εξέλιξη στη Βοιωτία, με το 112 να ηχεί στην περιοχή.
Η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλιος, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική, αφού οι άνεμοι που πνέουν είναι ισχυροί.
Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Φωτιά στην Πέτρα Λιβαδειάς: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση
Λίγες ώρες αργότερα, νέα φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα, με την Πολιτική Προστασία να ζητά μέσω 112 την απομάκρυνση των πολιτών προς Λιβαδειά.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Λειβαδιά Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το νεότερο μήνυμα του 112.
Στην Πέτρα Βοιωτίας επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ
Στον Άγιο Βασίλειο βρίσκονται επί ποδός 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.