Φωτιά στη Βοιωτία: Μήνυμα του 112 για εκκένωση - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Παναγιώτης Πραγιάννης)
Πρώτη Δημοσίευση: 27.06.26, 13:23
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη στη Βοιωτία, με το 112 να προειδοποιεί τους κατοίκους.
  • Η πρώτη φωτιά ξέσπασε το πρωί στον Άγιο Βασίλειο, με ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν την κατάσταση.
  • Στη δεύτερη φωτιά στην Πέτρα Λιβαδειάς, ζητήθηκε εκκένωση προς Λιβαδειά.
  • Στην Πέτρα επιχειρούν 26 πυροσβέστες, 9 οχήματα και 4 εναέρια μέσα, ενώ στον Άγιο Βασίλειο 51 πυροσβέστες και 19 οχήματα.
  • Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Δύο φωτιές είναι σε εξέλιξη στη Βοιωτία, με το 112 να ηχεί στην περιοχή. 

Η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλιος, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική, αφού οι άνεμοι που πνέουν είναι ισχυροί.  

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας

Μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο

Φωτιά Λιβαδειά

Στιγμιότυπα από την πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο / Φωτογραφίες Eurokinissi

Πυρκαγιά στη Λιβαδειά

Φωτιά στην Πέτρα Λιβαδειάς: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Λίγες ώρες αργότερα, νέα φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα, με την Πολιτική Προστασία να ζητά μέσω 112 την απομάκρυνση των πολιτών προς Λιβαδειά. 

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Λειβαδιά Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το νεότερο μήνυμα του 112.

 

 

Στην Πέτρα Βοιωτίας επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ

Στον Άγιο Βασίλειο βρίσκονται επί ποδός 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. 

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