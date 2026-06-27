Σάκκαρη: Τι Αποκάλυψε Για Τον Γάμο Της Με Τον Μητσοτάκη

Για τον γάμο της με τον γιο του πρωθυπουργού Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ο οποίος θα γίνει μέσα στο 2027 μίλησε η Μαρία Σάκκαρη.

Σε συνέντευξή της στο Tennis Channel η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες για τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά και για τον γάμο τους, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Αρχικά ερωτήθηκε πότε κατάλαβε πως εκείνος ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο ήθελε να περάσει τη ζωή της, η Μαρία Σάκκαρη:

«Ήταν πολύ καιρό πριν. Τους πρώτους τρεις, τέσσερις μήνες της σχέσης μας. Στην πραγματικότητα ήρθε να με δει να παίζω στο French Open το 2021. Το να φτιάχνεις αναμνήσεις από την αρχή της σχέσης σου είναι πολύ σημαντικό και μας δένουν πολύ σημαντικές στιγμές. Και εκείνο το καλοκαίρι που ήμασταν μαζί στην Κρήτη ένιωσα πως "θεέ μου", δεν θέλω να τον χάσω αυτό τον τύπο ποτέ στη ζωή μου. Είναι ο μοναδικός. Του είπα πως είμαι ερωτευμένη μαζί του από όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε επίσημα. Ένιωθα πως είχε κάτι διαφορετικό επάνω του. Όταν ξέρεις, ξέρεις και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή», περιέγραψε ενώ στη συνέχεια είπε για την προετοιμασία του γάμου τους:

«Άσε, μην τα ρωτάς. Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε έναν "μικρό" γάμο με 500-600 καλεσμένους. Θα είναι ωραία και είμαι τόσο ενθουσιασμένη».

Στο τέλος της συνέντευξης, η Μαρία Σάκκαρη έδειξε στην κάμερα το εντυπωσιακό μονόπετρο των αρραβώνων της, εμφανώς χαρούμενη και ανυπόμονη για το νέο κεφάλαιο της ζωής της.