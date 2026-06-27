ο καλοκαίρι είναι πλέον εδώ και οι εξορμήσεις στην παραλία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας μας. Πριν φορέσεις το αγαπημένο σου μαγιό, αξίζει να αφιερώσεις λίγο χρόνο στην περιποίηση του σώματος και της επιδερμίδας σου, όχι για να ανταποκριθείς στα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς που μας επιβάλλουν αλλά για να νιώσεις καλύτερα με τον εαυτό σου.

Άλλωστε, το ιδανικό beach body είναι εκείνο στο οποίο αισθανόμαστε άνετα, υγιείς και γεμάτες αυτοπεποίθηση.

Το φετινό καλοκαίρι, λοιπόν, ας αφήσουμε στην άκρη την πίεση της «τέλειας» εικόνας και ας επικεντρωθούμε στη φροντίδα του εαυτού μας. Με σωστή ενυδάτωση, αντηλιακή προστασία και στοχευμένη περιποίηση, η επιδερμίδα μας θα είναι έτοιμη να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα με τον πιο όμορφο τρόπο.

Απολέπιση για βελούδινη επιδερμίδα

Το πρώτο βήμα για μια όμορφη και περιποιημένη επιδερμίδα είναι η απολέπιση. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα συσσωρεύονται νεκρά κύτταρα που κάνουν το δέρμα να δείχνει θαμπό και αφυδατωμένο. Ένα scrub σώματος μία ή δύο φορές την εβδομάδα βοηθά στην ανανέωση της επιδερμίδας, αφήνοντάς την πιο λεία και απαλή. Παράλληλα, προετοιμάζει το δέρμα ώστε να απορροφήσει καλύτερα τα ενυδατικά προϊόντα που θα ακολουθήσουν.

Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις για περιποίηση του δέρματος πριν την παραλία, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου