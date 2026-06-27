LINGO με τον Νίκο Μουτσινά - Σάββατο και Κυριακή στις 18:25

LINGO, το παιχνίδι λέξεων, έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο 27-28 Ιουνίου, με δύο νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές, γέλιο και δυνατές αναμετρήσεις!

Ο Νίκος Μουτσινάς με το χιούμορ και την αμεσότητά του, υποδέχεται νέους παίκτες που δοκιμάζουν την παρατηρητικότητα, τις γνώσεις και την ταχύτητά τους, διεκδικώντας τη θέση τους στον μεγάλο τελικό και το χρηματικό έπαθλο.

Το Σάββατο 27/6, τρεις ομάδες διεκδικούν τη νίκη μέσα από γρήγορη σκέψη και σωστές λέξεις!

Η Γεωργία και η Δέσποινα, φίλες, κολλητές και… αυτοκόλλητες από τα 15 τους χρόνια. Οι δυο τους υπήρξαν συμπαίκτριες στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Θα καταφέρουν να αποδείξουν πως η μεταξύ τους χημεία παραμένει δυνατή και στο LINGO;

Η Ρένα και η Νταϊάνα, μαμά και κόρη με ξεχωριστή ιστορία πίσω από το όνομα της Νταϊάνας. Το όνομά της προέκυψε από τα ονόματα των δύο γιαγιάδων, Ντίνας και Άννας, ώστε καμία να μη μείνει παραπονεμένη! Άραγε, θα καταφέρουν να κάνουν ανάλογους έξυπνους συνδυασμούς και στο παιχνίδι;

Ο Χρήστος και ο Γιώργος, σήμερα είναι φίλοι, κάποτε, όμως, ήταν πελάτης ο ένας του άλλου,. Ο Γιώργος είναι ελαιοχρωματιστής και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Χρήστου, εξαιρετικός στη δουλειά του, με τον Νίκο Μουτσινά να ζητάει μέχρι και το τηλέφωνό του! Θα είναι, άραγε, το ίδιο εξαιρετικός και στην αποκάλυψη των σωστών λέξεων;

Την Κυριακή 28/6, τρεις υπέροχες ομάδες μπαίνουν στο παιχνίδι με στόχο το μεγάλο έπαθλο!

Η Μπία και η Λένα, δύο πολύ καλές φίλες, που προσπάθησαν να θυμηθούν πόσα χρόνια γνωρίζονται. Δέκα; Δώδεκα; Δεκατρία; «Δεκατέσσερα!» απάντησε τελικά η μία στην άλλη, αποδεικνύοντας πως η φιλία τους κρατάει χρόνια!

Ο Κώστας και ο Βασίλης, κολλητοί φίλοι και συνάδελφοι. Ο ένας μαθηματικός, ο άλλος φυσικός, διδάσκουν σε λύκειο και έρχονται αποφασισμένοι να βάλουν τα γράμματα... στη σωστή σειρά.

Η Χριστίνα και ο Γιάννης, δάσκαλοι σε δημοτικό σχολείο και οι δύο. Εκτός από συνάδελφοι, μοιράζονται και ένα κοινό παρελθόν, καθώς πριν από αρκετά χρόνια υπήρξαν ζευγάρι.

Ποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν;

Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο;

Σε κάθε γύρο η αγωνία μεγαλώνει, οι λέξεις γίνονται πιο απαιτητικές και όλα μπορούν να ανατραπούν.

LINGO –Σάββατο και Κυριακή στις 18:25 στο Star.

Οι λέξεις κρύβουν τις απαντήσεις. Οι παίκτες μπορούν να τις βρουν;

Δείτε εδώ το trailer του LINGO (Σαββατοκύριακο 27 - 28/6):

https://youtu.be/ih970M5Es1M