Σαν σήμερα στις 27 Ιουνίου του 2017, η Νανά Καραγιάννη «έφυγε» από τη ζωή ηττημένη από νευρική ανορεξία, με την οποία πάλευε σχεδόν για μία δεκαετία. Όταν πέθανε, η δημοσιογράφος ζύγιζε 28 κιλά.

Τρία χρόνια πριν από το θάνατό της, η Νανά Καραγιάννη είχε αναφερθεί στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε στην εκπομπή του Star «Μελέτησέ το» με την Ελεονώρα Μελέτη, μιλώντας στον Σπύρο Σιγούρο.

Στη συγκλονιστική εξομολόγησή της, είχε μιλήσει για τα προβλήματα που έκρυβε μέσα της και τα «έθαβε», με αποτέλεσμα να έρθει αντιμέτωπη με τη νευρική ανορεξία, τις σχέσεις που κλονίστηκαν, καθώς και για τα ψέματα που έλεγε στους οικείους της για να μην τους στενοχωρήσει.

Νανά Καραγιάννη: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τη νευρική ανορεξία

Η Νανά Καραγγιάνη αποκάλυψε ότι από το 2006 ξεκίνησε σιγά-σιγά να «αλλάζει», εγκλωβίστηκε στα προβλήματά της και χρειάστηκε να παλέψει με το «θηρίο» της νευρικής ανορεξίας, αποκαλύπτοντας πώς η νόσος κατέστρεψε τη ζωή της, κλονίζοντας την υγεία, αλλά και τις σχέσεις με τους γύρω της.

«Τα κατέστρεψε όλα, δηλαδή ό,τι μπόρεσε να σαρώσει και με νύχια και με δόντια δεν κατάφερα εγώ να σώσω, το κατέστρεψε. Κλονίστηκαν οι σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω μου. Και οι πιο δεμένες σχέσεις και οι πιο ισχυρές, θα κλονιστούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα περνάς όλα αυτά και ένας άνθρωπος να τα περνά μαζί σου, δίπλα σου. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί».

Πολλοί ήταν εκείνοι που της ζήτησαν βοήθεια και η Νανά ήταν εκεί για να μοιραστεί μαζί τους την εμπειρία της: «Ξέρω ότι οι άνθρωποι βοηθιούνται, προβληματίζονται, υποψιάζονται για τα παιδιά τους, για τους συντρόφους τους ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει, ότι ελοχεύει κάποιος κίνδυνος. Δεν είναι υπερβολή να πω ότι μέσα στα χρόνια έχω ακούσει για εκατοντάδες τέτοια προβλήματα και χίλια ευχαριστώ που με εμπιστεύονται, αλλά οπωσδήποτε εγώ δεν μπορώ να δώσω ιατρικές συμβουλές, γιατί δεν είμαι γιατρός, αλλά μπορώ να μοιραστώ την εμπειρία μου, μπορώ να πω αυτά που έχω νιώσει, που νιώθω, που με προβληματίζουν... τα σκοτάδια που έχουμε στο κεφάλι μας... αυτό σίγουρα μπορώ να το μοιραστώ, με σκοπό να βοηθήσω».

Νανά Καραγιάννη: Τι έφταιξε και έφτασε στη νευρική ανορεξία

Μιλώντας με διάφορες κοπέλες που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα υγείας με εκείνη, η δημοσιογράφος είχε αποκαλύψει πώς είχε φτάσει και εκείνη σε αυτό το σημείο: «Τους απαντώ την αλήθεια όταν με ρωτάνε. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν αντιμετωπίζεις αυτά που σε στενοχωρούν στην ώρα τους και τα θάβεις και κάνεις ότι δεν τρέχει τίποτα και όλο λίγο το χαβαλεδιάζεις το θέμα και το προσπερνάς, γιατί δε θες να κλαίγεσαι στους γύρω σου και για να προχωρήσεις και εσύ... οπότε κουκουλώνεις, κουκουλώνεις και, δυστυχώς, φτάνεις σε ένα άσχημο σημείο».

«Εγώ ήμουν σε μία περίοδο που όλα ήταν αντικειμενικά μια χαρά στη ζωή μου. Και δούλευα και στην προσωπική μου ζωή ήμουν μια χαρά και σε πολύ ωραία ηλικία ήμουν. Γιατί εμένα δε με βρήκε στην εφηβεία αυτό, που θέλεις άλλη είδους μεταχείριση και υποστήριξη... Εγώ ήμουν μεγάλη γυναίκα, δηλαδή, ενήλικη».

«Κάποια στιγμή, λοιπόν, που φαινομενικά όλα ήταν ήρεμα, για πρώτη φορά ίσως, τότε έγινε ξαφνικά. Ούτε κατάλαβα πώς έγινε... ». Ενώ αποκάλυψε ότι δεν ήθελε να λέει ψέματα στους οικείους της όσον αφορά στο θέμα του φαγητού: «Συνειδητά δεν ήθελα να κοροϊδέψω κανέναν. Θα το κάνεις για να μη στενοχωρηθούν οι υπόλοιποι, γιατί ντρεπόμουν, οπότε μερικές φορές υπερέβαλα λίγο, λέγοντας "έφαγα πολύ", ενώ μπορεί να είχα φάει δύο μπουκιές. Αν δεν είχα φάει καθόλου, θα έλεγα στους πολύ κοντινούς μου "όχι, δεν έφαγα σήμερα"».

Τέλος, στη συνέντευξή της, η Νανά Καραγιάννη είχε αναφερθεί στη σωστή αντιμετώπιση τους προβλήματος: «Εάν δεν τα τηρήσεις όλα, όπως τα λένε, με συνέπεια σε διάρκεια χρόνου, δε θα γίνει τίποτα. Πολλές φορές ξεκινάς με ενθουσιασμό, κανένας δε θέλει να έχει ένα πρόβλημα. Επίσης το να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολο. Υποτροπές υπάρχουν σχεδόν πάντα, όταν ξεκινούν τέτοιες θεραπείες, δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο».

Ήταν ένας διαρκής αγώνας. Ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα πίσω. «Δεν το αντιμετώπισα όσο γενναία θα ήθελα. Έπρεπε να το συνειδητοποιήσω από την αρχή και γι' αυτό ταλαιπωρήθηκα λίγο. Αυτό λίγο μου το κρατάω, αλλά κάποια στιγμή θα μου το συγχωρέσω. Δε θες να το πιστέψεις, δεν μπορείς να το πιστέψεις, εθελοτυφλείς, υπάρχουν πισωγυρίσματα. Είναι ύπουλο όλο αυτό, είναι μπερδεμένο. Εάν λίγο αφεθείς, χρειάζεται επαγρύπνηση από το περιβάλλον», είπε.

Υπενθυμίζουμε, ότι η Νανά Καραγιάννη βρέθηκε νεκρή σαν σήμερα στο σπίτι της στην Κυψέλη. Ο πατέρας της είχε τηλεφωνήσει στην αστυνομία, καθώς είχε ανησυχήσει που δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα του ιδίου και της μητέρας της. Η είδηση του θανάτου της συγκλόνισε όλο τον δημοσιογραφικό κόσμο και όχι μόνο.

Τα όργανά της «κατέρρευσαν» και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 38 χρόνων.