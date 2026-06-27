Ηράκλειο: Γυναίκα Αυτοπυροβολήθηκε Σε Σκοπευτήριο

Συναγερμός σήμανε στο Ηράκλειο, όπου μια γυναίκα φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με όπλο και να τραυματίστηκε σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, με νεότερες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυτοτραυματισμό και όχι για ατύχημα, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με διασώστες του ΕΚΑΒ που επικαλείται το neakriti.gr, η γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη βρισκόταν στον χώρο ως επισκέπτρια και έλαβε όπλο για βολή. Λίγο πριν από το συμβάν φέρεται να είπε στον υπεύθυνο της πίστας: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις», προτού στρέψει το όπλο προς τον εαυτό της και αυτοπυροβοληθεί.

Η 40χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου και εκπαιδευτής της γυναίκας μιλώντας στο τοπικό μέσο ανέφερε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για την πρόθεσή της, σημειώνοντας πως συμμετείχε κανονικά στη διαδικασία εκμάθησης χρήσης όπλου.

Όπως είπε, η ίδια ζήτησε επανειλημμένα να απομακρυνθεί ο εκπαιδευτής λέγοντας «με αγχώνεις», και τη στιγμή που εκείνος έκανε πίσω, η γυναίκα έστρεψε το όπλο στον εαυτό της.

«Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την... αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. "Φύγε λίγο πίσω... Με αγχώνεις... φύγε λίγο πίσω...", μου είπε. Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της και αυτοκτόνησε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος διέψευσε τα σενάρια περί εκπυρσοκρότησης, τονίζοντας ότι «τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους».

Η Αστυνομία διερευνά πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού και το αν η γυναίκα είχε δικαίωμα χρήσης όπλου ως επισκέπτρια.