Η τεχνολογία Honda E-Clutch κάνει την οδήγηση εύκολη

Ο εντυπωσιακός τρόπος λειτουργίας

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Η τεχνολογία Honda E-Clutch κάνει την οδήγηση εύκολη
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Αναπτυγμένη στο πνεύμα της «Τεχνολογίας για τον άνθρωπο», η τεχνολογία Honda E-Clutch στοχεύει να διευρύνει την απήχηση και τα οφέλη της μοτοσυκλέτας σε ένα ευρύτερο φάσμα δυνητικών αναβατώνΗ ηλεκτρική υποβοήθηση στη λειτουργία του συμπλέκτη εξασφαλίζει ομαλές εκκινήσεις και αλλαγές ταχυτήτων, βελτιώνοντας την εμπειρία οδήγησης και αφαιρώντας το περιττό άγχος,απελευθερώνει τον αναβάτη.

Η τεχνολογία Honda E-Clutch κάνει την οδήγηση εύκολη

Του επιτρέπει του να επικεντρωθεί στις στροφές, το φρενάρισμα και την επιτάχυνση, οδηγώντας τελικά σε καλύτερη και ασφαλέστερη οδήγηση
Η τεχνολογία διευκολύνει τις πιο ομαλές και γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων σε σχέση με το χειροκίνητο κιβώτιο, επιτρέποντας ταχύτερη και πιο σταθερή επιτάχυνση.

Η τεχνολογία Honda E-Clutch κάνει την οδήγηση εύκολη

Το E-Clutch διαχειρίζεται ενεργά τον ίδιο τον συμπλέκτη μέσω ηλεκτρονικών ενεργοποιητών. Αντί να διακόπτει απλώς την ισχύ, πατινάρει ανεπαίσθητα τον συμπλέκτη κατά τη διάρκεια της αλλαγής, εξομαλύνοντας τις μεταβάσεις της ροπής προτού καν τις αντιληφθεί ο αναβάτης.Το αποτέλεσμα είναι μια αλλαγή ταχύτητας με ρευστή και όχι απότομη αίσθηση, ελεγχόμενη και όχι διακεκομμένη.

Η τεχνολογία Honda E-Clutch κάνει την οδήγηση εύκολη

Στην πυκνή κυκλοφορία, σε κλειστούς κυκλικούς κόμβους ή κατά την κίνηση μέσα στο κυκλοφοριακό χάος της πόλης, αυτή η εξέλιξη γίνεται άμεσα αισθητή. Η μοτοσυκλέτα παραμένει σταθερή, ο αναβάτης χαλαρός, η εμπειρία πιο απολαυστική. Ο ευρύτερος στόχος είναι εξίσου σαφής: Να διευρυνθεί η προσβασιμότητα χωρίς να μειωθεί η συμμετοχή του αναβάτη.
 

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