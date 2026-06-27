Burger Project & Φίλοι, Πάρτι στον Kήπο του Μεγάρου στις 27 Ιουνίου

Το καλοκαιρινό ραντεβού που περιμένουν μικροί και μεγάλοι είναι εδώ!

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Burger Project & Φίλοι Στον Κήπο Του Μεγάρου
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Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το καλοκαιρινό ραντεβού που έχει πλέον γίνει θεσμός επιστρέφει στον ομορφότερο κήπο της πόλης!

burger project

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, οι Burger Project δίνουν ξανά το σύνθημα και μεταμορφώνουν τον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής σε μια μουσική γιορτή χαράς και ξεγνοιασιάς, σε ένα πάρτι όπου όλοι, μικροί και μεγάλοι, είναι ευπρόσδεκτοι.

Με την ανεξάντλητη ενέργεια, το χιούμορ και τη μουσική τους, οι Burger Project στήνουν για ακόμα μία φορά το πιο ζωντανό, συμμετοχικό live του καλοκαιριού. Άλλωστε, όπως λένε και οι ίδιοι, «Μουσική και φίλοι είναι η συνταγή» και αυτή η συνταγή επιστρέφει ανανεωμένη, γεμάτη ρυθμό, εκπλήξεις και διάθεση για παιχνίδι!

burger project

Μαζί τους όπως πάντα, μια ομάδα εξαίρετων μουσικών, σε ρόλο guest stars, που παρέα θα απογειώσουν τη βραδιά: Η εκρηκτική Ηλιάνα Τσαπατσάρη (τραγουδίστρια των Gadjo Dilo) στη φωνή και οι μοναδικοί Billy the Kid (Βασίλης Παναγιωτόπουλος) στο τρομπόνι και Space Cowboy (Χρήστος Πετεβής) στο βιολί.

Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα εντυπωσιακό, περιφερόμενο, βαριετέ σόου από τους Kalamari Circus Band, που συνδυάζει μουσική, ακροβατικά, ζογκλερικά και μαγικά, και ολοκληρώνεται με ένα άκρως ξεσηκωτικό DJ set από το Bobos Family Radio, με μουσικές επιλογές για μικρούς και μεγάλους.

Σας περιμένουμε στο πιο συναρπαστικό οικογενειακό ραντεβού της πόλης!

burger project

Πρόγραμμα

  • 18:00 - 19:00 | Kalamari Circus Band (περιφερόμενο)
  • 19:00 - 20:30| Συναυλία
  • 20:30 - 22:00 | Bobos DJ Set

Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 – 12 ετών και τους γονείς / συνοδούς τους

Συμπαραγωγή  •  Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Mellow Productions
Υποστήριξη  •  Bobos Arts Festival

Βρείτε πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/burger-project-filoiparti-ston-kipo-tou-megarou-volume-4/ 

Δείτε εδώ το τρέιλερ της εκδήλωσης

Οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου πραγματοποιούνται με τη χορηγία της MOTOROIL

Τιμή εισιτηρίου | 12 € (γενική είσοδος)

Εισιτήρια
210 72 82 333
www.megaron.gr 

Πληροφορίες 
http://www.megaron.gr 
https://www.facebook.com/megaron.gr   
https://www.instagram.com/megaron_athens/  
https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall
 

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ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ,
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ΚΗΠΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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