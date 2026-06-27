Rita Ora: Στην Ελλάδα η διεθνής pop star

Σε ποιο νησί κάνει διακοπές η τραγουδίστρια;

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Η Ρίτα Όρα έδειξε ενθουσιασμένη με την Ύδρα/ Σαββατοκύριακο Παρέα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Rita Ora επιλέγει την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές.
  • Βρίσκεται στην Ύδρα, έναν δημοφιλή προορισμό για celebrities.
  • Απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με φίλες δίπλα στη θάλασσα.
  • Μοιράζεται φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Instagram.
  • Έχει εκφράσει την αγάπη της για την Ελλάδα στο παρελθόν.

Την Ελλάδα επέλεξε για τις καλοκαιρινές της διακοπές η Rita Ora και αυτή τη φορά, είδαμε τη διάσημη τραγουδίστρια να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην Ύδρα, έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους και ατμοσφαιρικούς προορισμούς.

Η διεθνούς φήμης pop star βρίσκεται στο νησί του Αργοσαρωνικού εδώ και λίγα 24ωρα μαζί με τις φίλες της και χαλαρώνει πλάι στο κύμα. Η Ύδρα, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, τα γραφικά σοκάκια της και την απουσία αυτοκινήτων, αποτελεί αγαπημένο προορισμό celebrities  από όλο τον κόσμο όλα τα χρόνια

Η Rita Ora μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές της στο νησί. Ανήρτησε εικόνες από τις βόλτες της στα στενά αλλά και τις στιγμές ηρεμίας δίπλα στη θάλασσα.

Δες τις αναρτήσεις της:

rita ora
 Η Rita Ora έχει εκφράσει στο παρελθόν την αγάπη της για τη χώρα μας.

ριτα ορα

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