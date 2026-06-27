Μια μητέρα από τη Βενεζουέλα έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να σώσει τη μικρή κόρη της κατά τη διάρκεια των ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη χώρα.

Την είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγός της και ποδοσφαιριστής Έκτορ Μπέγιο μέσα από σπαρακτικές αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο Instagram ότι η «πολύτιμη αγάπη του» θυσιάστηκε για να σώσει τη ζωή της μικρής τους κόρης κατά τη διάρκεια των δύο ισχυρών σεισμών.

«Θα της διηγηθώ την ιστορία για το πώς την έσωσες, αγάπη μου. Πώς έδωσες τη δική σου ζωή για την κόρη μας, πώς ήσουν μια γενναία γυναίκα που δεν την εγκατέλειψε ποτέ, ακόμη και στις τελευταίες σου ανάσες», έγραψε ο ποδοσφαιριστής.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Μπέγιο ανέφερε ότι ταξίδεψε στο Καράκας, όπου νοσηλεύεται η κόρη του: «Η κόρη μου και η θεία της είναι καλά. Δε θα πάρουν εξιτήριο σήμερα, θα παραμείνουν στο νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ όλους που με στηρίζετε σε αυτόν τον αβάσταχτο πόνο».

Σε άλλη ανάρτησή του έγραψε: «Πώς να εξηγήσω στην κόρη σου ότι έχασες τη ζωή σου για να σώσεις τη δική της και ότι εγώ δεν ήμουν εκεί για να κάνω τίποτα; Πώς να της το εξηγήσω; Δώσε μου δύναμη τώρα».

Βενεζουέλα: Νεκροί δύο ποδοσφαιριστές στους φονικούς σεισμούς

Ο τοπικός αθλητικός οργανισμός Cumaná de Campeones επιβεβαίωσε επίσης την τραγωδία, αναφέροντας:

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι η σύντροφος του ποδοσφαιριστή Έκτορ "Κίκε" Μπέγιο, με καταγωγή από την Κουμανά, εντοπίστηκε νεκρή στα συντρίμμια μετά τον σεισμό που έπληξε τη χώρα».

Επίσης, ανακοίνσε ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και δύο ποδοσφαιριστές, σύμφωνα με τις ομάδες τους και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βενεζουέλας (FVF). Πρόκειται για τον ποδοσφαιριστή της ομάδας Κ18, Ραζάν Σιτζάα, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με μέλη της οικογένειάς του στο σπίτι τους στη Λα Γκουάιρα και τον Βίκτορ Παλάσιος. Ο

Την ίδια στιγμή, η πρώην Μις Βενεζουέλα, Ζιζέλ Ρέγιες, αποκάλυψε μέσω Instagram ότι η μητέρα της έχασε τη ζωή της όταν το κτίριο όπου διέμενε στη Λα Γκουάιρα κατέρρευσε ολοσχερώς εξαιτίας των σεισμών.

Όπως ανέφερε, η μητέρα της υπέστη καρδιακή προσβολή από το σοκ και τη σφοδρότητα των δονήσεων. Την τραγική είδηση μετέφερε η νοσηλεύτρια που τη φρόντιζε και η οποία διασώθηκε ζωντανή.